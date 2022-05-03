Tırnak mantarı sorununu bitiren doğal mucize! Sürüp 15 dakika beklemeniz yeterli

Tırnak mantarlarının genelde ayakta ortaya çıkmasının sebebi; ayakkabı ve çorap giyilmesi nedeniyle mantar oluşumunu tetikleyebilecek olan sıcak ve nemli ortamın oluşabilmesidir. Aynı zamanda mantar sorunu erkeklerde kadınlara oranlara daha fazla görülür. Ortaya çıktıktan sonra geçmesi zor olarak düşünülen bu mantar sorunuyla baş etmenin ise birkaç yöntemi bulunuyor. Üstelik sadece evde uygulayabileceğini bu yöntemler; uzun zamandır sorun yaşadığınız mantar problemini ortadan kaldırabilir. İşte o metotlar…

Su ve sirkeyi 1-1 oranında karıştırın. Ayağınızı veya etkilenen tırnak bölgesini bu karışıma soktuktan sonra 15-20 dakika kadar bekletin. Tırnağınızı iyice kuruladıktan sonra düzenli olarak kullandığınız mantar kremini sürebilirsiniz.

İçeriğinde bulunan asit sayesinde birçok zararlı bakteriyi yok edebilme gücüne sahip olan elma sirkesi, ayak mantarlarında da oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda Cildin pH seviyesini de düzenlemesi; mantarın çoğalmasını engelleyerek gelişimi durdurur.

SARIMSAK

Doğada bilinen en iyi antibiyotiklerden biri olan sarımsak, enfeksiyona neden olan mantar ve bakterileri ortadan kaldırabilir. Bu sayede ayağınızda ortaya mantar sorunuyla da en etkili şekilde mücadele edebilirsiniz.

Kullanımı:

10 diş sarımsağı ezdikten sonra bir kase ılık su içerisinde birkaç dakika dinlendirin. Ardından mantar enfeksiyonu yaşayan bölgeyi 15 dakika kadar bu karışımda bekletin.

Bir başka alternatif olarak sarımsak ve zeytinyağı karışımıdır. Bu karışımı 30 dakika boyunca mantardan etkilenen bölgeye sürerek bekletin ve ardından temizleyin.