Tırnak mantarı sorununu bitiren doğal mucize! Sürüp 15 dakika beklemeniz yeterli

Tırnak mantarlarının genelde ayakta ortaya çıkmasının sebebi; ayakkabı ve çorap giyilmesi nedeniyle mantar oluşumunu tetikleyebilecek olan sıcak ve nemli ortamın oluşabilmesidir. Aynı zamanda mantar sorunu erkeklerde kadınlara oranlara daha fazla görülür. Ortaya çıktıktan sonra geçmesi zor olarak düşünülen bu mantar sorunuyla baş etmenin ise birkaç yöntemi bulunuyor. Üstelik sadece evde uygulayabileceğini bu yöntemler; uzun zamandır sorun yaşadığınız mantar problemini ortadan kaldırabilir. İşte o metotlar…
ELMA SİRKESİ
İçeriğinde bulunan asit sayesinde birçok zararlı bakteriyi yok edebilme gücüne sahip olan elma sirkesi, ayak mantarlarında da oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda Cildin pH seviyesini de düzenlemesi; mantarın çoğalmasını engelleyerek gelişimi durdurur.
Kullanımı:
Su ve sirkeyi 1-1 oranında karıştırın. Ayağınızı veya etkilenen tırnak bölgesini bu karışıma soktuktan sonra 15-20 dakika kadar bekletin. Tırnağınızı iyice kuruladıktan sonra düzenli olarak kullandığınız mantar kremini sürebilirsiniz.
SARIMSAK
Doğada bilinen en iyi antibiyotiklerden biri olan sarımsak, enfeksiyona neden olan mantar ve bakterileri ortadan kaldırabilir. Bu sayede ayağınızda ortaya mantar sorunuyla da en etkili şekilde mücadele edebilirsiniz.
Kullanımı:
10 diş sarımsağı ezdikten sonra bir kase ılık su içerisinde birkaç dakika dinlendirin. Ardından mantar enfeksiyonu yaşayan bölgeyi 15 dakika kadar bu karışımda bekletin.
Bir başka alternatif olarak sarımsak ve zeytinyağı karışımıdır. Bu karışımı 30 dakika boyunca mantardan etkilenen bölgeye sürerek bekletin ve ardından temizleyin.
YOĞURT
En aktif probiyotik besinlerden biri olan yoğurt, aktif bakter kültürleri sayesinde zararlı olan diğer bakterilere karşı koruma sağlar. Böylece ayağınızdaki mantar enfeksiyonu ile en iyi şekilde mücadele etmenizi mümkün kılar.
Kullanımı:
Birkaç kaşık yoğurdu, mantardan etkilenen bölgeye sürün ve kurumasını bekleyin. Ardından ılık suyla yıkayın. Ayrıca günlük beslenme rutininize yoğurt eklemek de en iyi seçeneklerden biridir.
ÇAY AĞACI YAĞI
Bu yağ, antiseptik özelliği sayesinde her türlü organizmaya karşı en iyi savaşçılardan biridir. Bu sayede cildinizde mantardan etkilenen bölgelere sürdüğünüzde mantarla olan mücadeleyi de büyük oranda kesecektir.
Kullanımı:
Az miktarda çay ağacı yağını mantardan etkilenen bölgeye günde iki ya da üç kez uygulayabilirsiniz. Fakat çay ağacı kullanımı yalnızca bölgeseldir. Yutulması takdirde yürüme bozukluğu, sersemlik, kaşıntı ve hatta koma gibi büyük reaksiyonlara neden olabilir.
KARBONAT
Karbonatın asidik yapısı, bakterilerin ürediği bölgee en iyi savaşçılardan birine dönüşmesini sağlar. Bu nedenle tırnakta oluşan mantar problemiyle baş etmek için bu mikroorganizmalarla savaşabilmenizin en iyi yöntemi, karbonattır.
Kullanımı:
Biraz limon suyu ve karbonatı karıştırarak elde ettiğiniz macunu, mantardan etkilenen bölgeye sürebilirsiniz. Ayrıca bir tutam karbonatı ayakkabınıza serperek ayakkabınızda oluşan bakteri birikimini de engelleyebilirsiniz.