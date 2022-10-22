Tırnaklarınızdaki bu “basit” değişimi önemseyin! Kanınızdaki bu hastalığın belirtisi…

Vitamin ve mineraller, sağlıklı bir yaşamda hayati bir rol oynarken, bazı besinlerin yoksunluğu, önemli hastalıklara da zemin hazırlar. Demir eksikliği ise bu belirtilerden biri olarak yine tırnaklarda kendisini gösteriyor.
Demir eksikliği anemisi, kanda yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığında ortaya çıkan yaygın bir anemi şeklidir. Vücudun dokularına oksijen taşımak için kırmızı kan hücrelerine ihtiyaç vardır. Demir eksikliği anemisi durumunda vücut, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşımasını sağlayan bir madde olan hemoglobini yeterince oluşturamaz. Bu nedenle birçok kişi demir eksikliği anemisi yaşıyorsa, yorgunluk ve nefes darlığı yaşar.
Demir eksikliği anemisinin daha az bilinen bir semptomu, tırnakları etkilemesidir. Mayo Clinic'e göre; hastalar "kaşık tırnak" sendromu yaşayabilirler.
Kaşık tırnaklar genellikler; demir eksikliği anemisinin veya vücudun yenilen yiyeceklerden çok fazla demir emiliminin olduğu bilinen bir karaciğer rahatsızlığının belirtisidir. Aynı zamanda kaşık tırnak, kalp hastalığı ve hipotiroidizm ile ilişkilendirilir.
Kolayca kırılan tırnaklar da demir eksikliği anemisinin bir işaretidir. Mayo Clinic, herhangi bir demir eksikliği fark ederseniz bir doktora görünmenizi önerir. Başlangıç olarak, semptomlar hafifken demir eksikliği fark edilmeyebilir.
Zamanla daha da kötüleşebilen demir eksikliği, ilk etapta kaçınmak için beslenme sisteminize bol miktarda demir aldığınızdan emin olmanız önemlidir. En iyi demir kaynakları arasında;
Uzmanlar, erkeklerin her gün yaklaşık 8.7 mg demire ihtiyacı olduğunu belirtiyor. 19-50 yaş arasındaki kadınların günde 14,8 mg'a, 50 yaşın üzerindeki kadınların ise günde 8,7 mg'a ihtiyacı vardır.
DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ;