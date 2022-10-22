Tırnaklarınızdaki bu “basit” değişimi önemseyin! Kanınızdaki bu hastalığın belirtisi…

Vitamin ve mineraller, sağlıklı bir yaşamda hayati bir rol oynarken, bazı besinlerin yoksunluğu, önemli hastalıklara da zemin hazırlar. Demir eksikliği ise bu belirtilerden biri olarak yine tırnaklarda kendisini gösteriyor.

Demir eksikliği anemisi, kanda yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığında ortaya çıkan yaygın bir anemi şeklidir. Vücudun dokularına oksijen taşımak için kırmızı kan hücrelerine ihtiyaç vardır. Demir eksikliği anemisi durumunda vücut, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşımasını sağlayan bir madde olan hemoglobini yeterince oluşturamaz. Bu nedenle birçok kişi demir eksikliği anemisi yaşıyorsa, yorgunluk ve nefes darlığı yaşar.

Demir eksikliği anemisinin daha az bilinen bir semptomu, tırnakları etkilemesidir. Mayo Clinic'e göre; hastalar "kaşık tırnak" sendromu yaşayabilirler.