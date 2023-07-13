Tiroid Bezi Az Çalışırsa Ne Olur? Tiroid Bezi Yavaş Çalışırsa Kilo Aldırır Mı, Hangi Organlara Zarar Verir?

Vücudumuzdaki her bir mekanizmanın işlevi vardır. Hormonlar üzerinde büyük öneme sahip tiroid bezi az çalışırsa ne gibi durumlar olur sorusu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Özellikle yetişkinlerde tiroid bezinin az çalışması veya çalışmaması durumu, vücutta pek çok etkiye neden olur. Fark edilmese de çevremizde de çok sık görülen bu problem genetik bir hastalıktır. Tıp biliminde tiiroid bezinin çeşitli nedenlere bağlı olarak az çalışması durumuna hipotiroid denilmiştir. Tiroid bezi yavaç çalışırsa kilo aldırır mı, hangi organlara zarar verir gibi sorular, konuyla ilişkili olarak araştırılmıştır. Tiroid bezinin yavaş veya hızlı çalışmasında vücudumuz büyük oranda etkilenir. Peki az çalışan tiroid hangi organlara zarar verir? Bu sorulara dair merak edilen bilgileri sizler için derledik.

Tiroid Bezi Az Çalışırsa Ne Olur?

Boyun bölgesinde bulunan ve tiroid hormonu üreten tiroid bezinin çeşitli nedenlere bağlı olarak az veya çok çalışır. Tiroid bezi az çalışırsa ne olur sorusu ise kullanıcıların merak ettiği sorular arasındadır. Tiroid hormonları metabolizmayı düzenlemekle beraber, kana az hormon salgılanmasına bağlı olarak halsizlik, yorgunluk, ciltte kuruluk gibi belirtiler oluşmaya başlar. Bazı hastalarda hiç belirti olmasa da en sık rastlanan şikayet halsizlik ve bitkinliktir. Bunların yanı sıra; enerji azalması, çabuk üşüme, düşük nabız, unutkanlık ve kilo artışı görülebilir. Tiroid hormonlarının kalp hızına ve kalp kasılma gücü üzerinde etkileri vardır. Kan dolaşımına karşı direnç artışı sebebiyle tansiyon yükselmesi görülür. Bu da hastalarda nabız düşüklüğüne, solunum yetersizliğine ve ayaklarda şişliğe sebep olur. Tiroid hormonunun az çalışmasına bağlı olarak, ter bezlerinin az çalışması ciltte de kuruluk görülür. Bu tür kişilerin depresif olması da oldukça rastlanır bir durumdur.

Tiroid Bezi Yavaş Çalışırsa Kilo Aldırır Mı?

Tiroid bezi yavaş çalışırsa kilo aldırır mı sorusu da kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Hipotiroid hastalığında hormonlar düzene girene kadar birkaç kiloluk artış gözlemlenir. Bu da 8 ila 18 kilo arasında bir artışı ifade eder. Sindirim sistemi üzerinde de büyük olumsuzluklar doğuran bu hastalık kabızlık gibi çok sık görülen bir problemi de ortaya çıkarır. Bunun yanı sıra hastada gastrit, midede asit salgı bozukluğuna bağlı emilim bozuklukları ve safra kesesi hareketlerinde bozulma görülebilir.