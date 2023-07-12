Tiroid Bezi Hızlı Çalışırsa Ne Olur? Tiroid Bezi Çok Çalışırsa Nelere Sebep Olur, Hangi Organlara Zarar Verir?

Tiroid bezleri vücuda TSH hormonlarını salgılayan oldukça mühim organlardır. Gereğinden fazla yavaş veya hızlı çalışması tiroid bezlerinde bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Tiroid bezlerinde hızlı çalışma gözlemlenen bireyler tiroid bezi hızlı çalışırsa ne olur sorusunun yanıtlarını merak etmekte, tiroid hızlı çalışması belirtileri neleredir araştırmaktadır. Gelin bu konudaki ayrıntılı bilgilere birlikte değinelim.

Tiroid Bezinin Hızlı Çalışması Neden Olur?

Tiroid bezinin gerekenden hızlı çalışmasına 'hipertiroidi' denmektedir. Çok çalışan tiroid bezleri dolaşım sistemindeki kana fazla miktarda TSH hormonu yollar, bu durumun neticesinde kişide hipertiroidi gelişir. Tiroid bezinin fazla çalışmasının nedenleri ise şunlardır;

Graves: Bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan Graves, 4 hipertiroidi hastasından 1'nde görülmektedir. Bu rahatsızlıkta bağışıklık sistemi vücuda tepki veriyor, bu tepki en çok tiroid bezlerini etkileyip onların fazla oranda hormon salgılamasına neden oluyor.

Nodüler Guatr: Tiroid bezlerinin hızlı çalışmasına neden olan rahatsızlıklardan birisi de nodüler guatr hastalığıdır. Halk arasında zehirli guatr olarak da bilinen bu rahatsızlık tiroid bezinde ve çevresinde nodüllerin var olması durumda gelişir.

Tiroid İltihabı: Tiroid bezlerinin iltihaplanması sonucunda bazı hastalarda geçici olarak hipertirodi gelişmektedir. İltihap yüzünden tepkimeye giren tiroid bezleri gereğinden fazla TSH hormonu üretebilirler.

Hipofiz Adenomu: Hipofiz bezinde iyi huylu, kanserli olmayan tümörlerin varlığı tiroid bezlerini etkileyip fazla hormon üretmelerine neden olabilmektedir.

Tiroid Bezinin Çok Çalışması Hangi Rahatsızlıklara Neden Olur?

Fazla hormon üreten tiroid bezleri gereğinen fazla çalışmaktadır. Tedavi edilmeyen hızlı tiroid bezleri hastada kilo kaybı, çarpıntı, uyku problemleri, yorgunluk, asabiyet, el titremesi, sindirim düzensizlikleri gibi rahatsızlıklara neden olur. Hipertirodi yani hızlı çalışan tiroid bezleri uzun süre tedavi edilmeden varlığını sürdürdüğü zaman kişide kalp ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, kronik tiroid iltihabı hastalıkları gelişebilir.

Tiroid Bezinin Hızlı Çalışmasının Belirtileri

Her rahatsızlığın kendine has bazı haberci sayılabilecek belirtileri vardır, tiroid bezlerinin hızlı çalışması da kişilerde bazı belirtilerin baş göstermesine neden olacaktır ancak bu belirtilere sahip olmak tanı koymak için yeterli değildir, en sağlıklı ve doğru tanıyı endokrinoloji hekimleri gerek gördükleri tetkiklerin sonucunda koyacaktır. Aşağıdaki belirtilerden birkaç tanesini aynı anda yaşıyorsanız, ailenizde tiroid rahatsızlığı olan bireyler varsa uzman hekimlere danışmanızda fayda vardır.