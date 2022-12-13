Tomografi Aç Karnına Mı Çekilir? İlaçlı ve İlaçsız Tomografiye Tok Mu Aç Mı Girilir?

Tıp biliminde X ışınlarını kullanarak uygulanan radyolojik görüntüleme yöntemi olan tomografi, tedavinin seyri konusunda önemli sonuçlar verir. Daha önce tomografi çektirmeyen kişiler, öncesinde aç mı veya tok mu olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak isterler. Vücudun belirli bir bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yarayan bu yöntem sağlık sektöründe büyük bir öneme sahiptir. Tomografi öncesi ve sonrası hastaların nelere dikkat etmesi gerektiği doktor tarafından öncesinde bilgi verilir. Peki ilaçlı ve ilaçsız tomografiye tok mu yoksa aç mı gidilir? Bu soruya dair merak edilenlere yazımızın devamında yer verdik. Tomografi aç karnına mı çekilir sorusuna dair merak edilenler.

Tomografi Aç Karnına Mı Çekilir?

Tomografi, vücut içindeki alanların ayrıntılı olarak resimlerini ve taramalarını oluşturmak için özel röntgen ışını kullanılan bir görüntüleme çeşididir. Belirli şikayetlerle hastaneye başvuran kişiler, doktorun yönlendirmesiyle tomografi çektirmek durumunda kalır. Böylece tomografi çekecek kişi, öncesi ve sonrasında neye dikkat etmesi gerektiğinden emin olmamaktadır. Tomografi aç karnına mı çekilir sorusu da bu durumda önem kazanacaktır. Bilgisayarlı tomografi işlemi öncesinde birkaç saat önce yeme içmenin bırakılması önem taşıyacaktır.

İlaçlı Tomografi Aç Karnına Mı Çekilir?

İlaçlı tomografi aç karnına mı çekilir sorusu özellikle kişilerin merak edip araştırdığı sorulardan birisidir. Kişi eğer ilaçlı tomografi çektirecek ise daha öncesinde aç olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmayabilir. Bu durumda pek çok kişi tokken ilaçlı tomografi çekilir mi sorusuna cevap arayacaktır. Damar yoluyla ilaç kullanılması gereken tetkiklerde hastanın aç olması ve bu durumda tetkikten önce 4-6 saat aç olması önem taşır. Bu durumda çekimden en az 6 saat yemek yemeyen ve en az 4 saat önce su içmeyen hasta uygun koşullarla ilaçlı tomografiye alınacaktır.

İlaçsız Tomografi Aç Karnına Mı Çekilir?

Doktor tarafından ilaçsız tomografiye yönlendirilen hastanın, öncesinde ne gibi hazırlık yapması gerektiği söylenir. Kimi durumlarda ise yeterli bilgi sahibi olmayan hasta ilaçsız tomografi çekilmeden önce tok karınla mı gelip gelemeyeceği konusunda emin olmayabilir. İlaçsız tomografi aç karnına mı çekilir sorusu bu durumda en sık merak edilen konular arasındadır. Eğer tetkik sırasında damardan herhangi kontrast madde kullanılmayacaksa herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmaz. Bununla birlikte ilaçsız tomografide kişinin aç kalmasına gerek yoktur. Tok karınla da tomografi çektirebilir.