Tomografi Çekilen Kişi Radyasyon Yayar Mı? İlaçlı Tomografi Çekilen Kişiye Yaklaşılır Mı ve Vücuttaki Radyasyon Nasıl Atılır?

Tomografi çekilen kişi radyasyon yayar mı, günümüzde uzmanlarca kanıtlanmıştır. Uzmanlar, tomografi sonrası radyasyon ışınlarının çevreye de nüfuz ettiğini belirtmiş ve tomografi sonrası radyasyon alan kişiye yaklaşılır mı sorusunu da cevaplamıştır. Sadece BT değil, bunun yanında ilaçlı tomografi çekilen kişi radyasyon yayar mı konusu da uzmanların ele aldığı bir diğer konu olmuştur. Bütün bu işlemlerin sonrasında vücut için tehlike oluşturan radyasyon nasıl atılır sorusu cevabını arayan bir diğer sağlık konusudur.

Tomografi Nedir?

Sık kullanılan ve etkili tedavi yöntemlerinden biri olan tomografi: Yunaca dilim, kesim anlamına gelen Tomos sözcüğünden ve kayıt altına almak, yazmak anlamında kullanılan Graphein kelimelerinden oluşur. Bugün tıpta kullanılan tomografi kavramı da bu tanıma yakındır: radyoloji uzmanı ya da radyoloji teknisyeni tarafından vücut bölgesinin kesitini röntgenle filmini çekme ve ayrıntılı inceleme işidir. Tomografi sonrasında insan vücudu zararlı X-ışınlarına maruz kalırken, tomografi sonrası radyasyon alan kişiye yaklaşılır mı konusu da tıpta ve günlük yaşamda merak konusudur.

Tomografi Çekilen Kişi Radyasyon Yayar Mı?

Tomografiye giren ya da teşhis için tomografi yöntemi kullanılan hastalarda radyasyon kaçınılmaz olmaktadır. Bazen daha yoğun bir görüntüleme sağlayabilmek için de ilaçlı tomografi yapılmaktadır. Alınan doz miktarına bağlı olarak bilgisayarlı tomografi sonrası radyasyon alan kişin yanında durulur mu ya da ilaçlı tomografi çekilen kişiye yaklaşılır mı konuları, sağlık çalışanları ve hasta yakınlarında endişe oluşturduğu için bilimsel araştırmalara da konu olmuştur.

Radyasyon Alan Kişiye Yaklaşılır Mı?

Bilimsel araştırmalara göre bilgisayarlı tomografi çekiminde kullanılan x-ışınları, radyasyon fiziği yasalarına göre bu ışınların bir kısmı sistemden ve hastadan çevreye yayılır. Tomografi sonrası x-ışınları sadece hasta üzerinde nüfuz etmeyip çevreye de saçılan zararlı x- ışınları hastanın yakınındaki insanlara da ulaşarak çeşitli zararlar verebilmektedir. Bu yüzden radyasyondan kaynaklanan radyasyon dozunun belirlenmesi hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için son derece önemlidir. X-ışınları sadece hastaya değil yakın çevresindeki tüm kişilere de dolaylı olarak zarar verebilmektedir. Bu nedenlerden ötürü tomografi çektiren kişilerle temas konusunda dikkatli olunmalı ve elden gediğince mesafeli durulmalıdır.

İlaçlı Tomografi Nedir, İlaçlı Tomografi Çekilen Kişiye Yaklaşılır Mı?

Bilgisayarlı tomografinin yanında ilaçlı tomografi yöntemi de vardır. İlaçlı tomografide hastaya enjeksiyon, lavman(kontrast maddenin rektumdan vücuda yerleştirilmesi )ya da oral yollarla ilaç verilir. İlaçlı tomografi, vücudun daha iyi görünebilmesi için eenine kesit görüntüleri çekilirken, özellikle yoğun bölgelerde daha rahat görüntülenme sağlanması ve tedavinin etkili olabilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Kullanılan kontrast madde sayesinde tüm vücudun, özellikle de damar yolları görüntülemesi bilgisayarlı tomografiye göre daha çok belirgin olmaktadır. BT ya da ilaçlı tomografi her durumda istenen yöntemler değildir. Bununla birlikte, gerekli görüldüğü durumlarda doktor tarafından bu testlerin yaptırılması istenebilir.

İlaçlı tomografide de bilgisayarlı tomografide olduğu gibi tahmin edilen en büyük risk,

vücudu tarama esnasında yayılan radyasyon oranıdır. Ancak ilaçlı tomografide yeni nesil bilgisayarlı tomografi sayesinde çevreye yayılan radyasyon oldukça azdır. Ancak yine de büyük risk grubunda bulunan hamileler ve emziren anneler için önerilmemektedir. bunun yanında de ilaçlı tomografi çekilen kişiye karşı dikkatli olunmalı ve olduğunca radyasyon bölgelerinden uzak durulmalıdır.

Vücuttaki Radyasyon Nasıl Atılır?

BT sonrası ya da ilaçlı tomografi sonrası vücuda nüfuz eden radyasyon maddelerinin ve X-ışınlarının vücuttan atılması gerekir. Vücutta belirli bir ömrü olan radyoaktif maddeler bir süre sonra doğal yollar olan idrarla ve bağırsaklarla vücuttan atılmaktadır. Tüketilen bazı besinler de vücuttaki radyoaktif maddelerin atılmasına yardımcı olarak süreci hızlandırabilir. İlaç tüketiminden kaçınan kişiler, özellikle doğal antibiyotik olan sebzelerden faydalanmalıdır. Bunlar özellikle sarımsak, soğandır.

Bu sebzelerin yanında meyve olarak üzüm, çilek, portakal meyveleri ve yeşil çay tüketebilirler.

Bitkisel besinlerin yanında bulunduğumuz ortamda kaktüs de besleyebiliriz. Kaktüs radyasyona karşı doğal bir kalkan gibidir. Kaktüs bitkisini özellikle radyasyon riski yüksek yerlerde bulundurabiliriz. Bunların yanında hemen hemen her teknolojik alette bir miktar radyasyon olduğu için kaktüse evlerimizde de yer vermekte büyük fayda vardır. Gerek beslenmemize dikkat ederek gerekse kaktüs gibi basit önlemler alarak radyasyona karşı korunabiliriz.