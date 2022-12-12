Tomografi Sonucu E-Nabız'da Görünür Mü? Tomografi Sonuçları Kaç Günde Çıkar ve E-Nabız'a Ne Zaman Düşer? rs1

Tomografi sonucu E-Nabız'da görünür mü sorusuna yanıt verebilmek için öncelikle kişilerin sonuçlarının sisteme yansıtılması gerekir. Tomografi sonuçları nereden öğrenilir sorusuna e-nabız uygulaması şeklinde yanıt verilse de sonuçların çıkma süreci önemlidir. Bu açıdan tomografi sonuçları e nabıza ne zaman düşer sorusu da yanıtlanmalıdır. Tomografi sonuçları kaç günde çıkar ve E-Nabız'a ne zaman düşer sorularını sizler için yanıtladık.

Tomografi Sonucu E-Nabız'da Görünür mü?

Birçok sağlık işleminde sonuçlar artık internet üzerinden öğrenilebilmektedir. Bu işlemlerden birisi de tomografi sonuçlarıdır. Tomografi sonuçları öğrenmek için E-Nabız platformu kullanılabilmektedir. Bu platform üzerinden sisteme giriş yaparak "Radyolojik Sonuçlarım" kısmına girmeniz gerekir. Burada yer alan menülerde istenilen bilgilere kolaylıkla ulaşabilmek mümkündür. Ancak her zaman anlık olarak sonuç öğrenmeniz mümkün olmayabilir.

Tomografi Sonuçları Öğrenme

Tomografi sonuçlarını E-Nabız üzerinden öğrenebilmek için sisteme girmeniz gerekir. Burada Radyolojik Görüntülerim menüsüne tıkladığınızda karşınıza E-Nabız Tomografi Sonuçları kısmı çıkmaktadır. Buradan anlık olarak sonuçları öğrenebilirsiniz.

Verilere anlık olarak ulaşmak isterseniz E-Nabız platformu son derece hızlı şekilde sonuçları vermektedir. Ancak bazı yoğun dönemlerde sonuçlar bu platforma geç düşebilmektedir. Bu nedenle de işlem öncesinde birkaç gün beklemek zorunda kalabilirsiniz. Böyle durumlarda geciken sonuçlara daha kolay şekilde ulaşabilmek için muayene olduğunuz hastaneden bilgi alabilmeniz de mümkün olmaktadır.

Tomografi Sonuçları Kaç Günde Çıkar?

Tomografi sonuçlarının çıkma süresi genelde hastanelerin yoğunluk derecesine göre farklılaşabilir. Hastanın durumu ve raporları incelenir. İlgili bölümler tarafından bu raporlar değerlendirilir. Ortalama olarak on gün içerisinde hastalar sonuçlara ulaşabilir. Sonuçlar çıktıktan sonra hemen E-Nabız uygulamasına düşmeyebilir. Böyle durumlarda hastaların birkaç gün beklemesi gerekebilir. Ancak acil durumlarda hastalar hastanelerine ulaşarak da sonuçları alabilme şansına sahiptirler. Tomografi sonuçları tahlil türü, işlemin yapıldığı sağlık kurumundaki yoğunluk gibi faktörlere bağlı olarak farklı sürelerde çıkabilir.