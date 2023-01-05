Tomografide Ne Kadar Radyasyon Var? Bir Tomografi Kaç Rad, İnsana Zarar Verir Mi?

Tomografide radyasyon var mı sorusu araştırmalara konu olmakla birlikte bu sorunun yanında tomografide ne kadar radyasyon alınıyor konusu da merak edilmektedir. Günümüz yaygın teknolojisi olan bu yöntemde, tomografi insana zarar verir mi sorusunun cevabı aslında bir tomografide kaç radın olduğuna bağlıdır. Alınan rad miktarına göre vücuttaki risk oranı da artmaktadır. Yabancı bir madde olarak tanımlanan radyasyonun vücuttan nasıl atılır ve bu radyasyon tomografi çekildikten sonra ne kadar sürede gider, günümüzde radyasyona maruz kalan insanlar için merak konusu olmuştur.

Tomografide Radyasyon Var Mı?

Tomografi teknolojinin de gelişmesi ile birlikte vücutta pek çok veriyi ortaya koyan çok önemli bir radyolojik görüntülemedir. Günümüz sağlık alanında kullanılan tomografi yöntemi kullanışlılık açısından faydalıyken sağlık açısından zararlı bir yöntemdir. Günümüz bütün teknolojilerinin hemen hepsinde olan radyasyon, bilgisayarlı teknoloji olan tomografide radyasyon var mı sorusunu da gündeme taşımaktadır. Bunun yanında verdiği zarar ve alınan doz açısından baktığımızda ise, tomografi insana zarar verir mi ve tomografide ne kadar radyasyon alınıyor yapılan çalışmalarca kanıtlanmıştır. Çekilen bütün tomografilerde radyasyonun olmasının yanında insan vücudu bu radyasyona maruz kalarak, çeşitli hastalıklara da yakalanabilmektedir.

Tomografide Ne Kadar Radyasyon Alınıyor?

Peki bir tomografi kaç raddır ve bunu belirleyen nedir? İnsan vücudu tomografi işlemine maruz kaldığından alınan doza bağlı olarak vücuduna radyasyon alır. Yapılan araştırmalara göre, Özellikle bilgisayarlı tomografi çekimlerinde(BT) hastanın aldığı radyasyon dozu oldukça fazladır. Çekilen tomografi tipi de miktarı belirlemektedir. Özellikle Geleneksel röntgen çekimlerinde akciğerin aldığı radyasyon miktarı 0.02 mSv ile 0.15 mSv arası değişirken eski tip BT cihazlarında doz miktarı yaklaşık 10mSv ile 20 mSv arasında değişmektedir.

Aslında günlük hayatımızda farkında olmadan da sıkça radyasyona maruz kalırız. Vücuda yabancı bir madde girdiğinde, bunu vücuttan atmaya başlar. Gerek kendi çalışma mekanizması ile gerekse dışardan alınan besinlerin yardımı ile bu yabancı maddeleri atmaya çalışır. Peki insan vücudu için büyük bir risk taşıyan tomografi vücuttan nasıl atılır? Atılırken çeşitli besinlerden faydalanır mı? Ayrıca tomografi çekildikten sonra radyasyon ne kadar sürede gider?

Tomografi Çekildikten Sonra Radyasyon Vücuttan Nasıl Atılır?

Tomografiden sonra hastanın vücudunda mutlaka radyasyon kalır. Bu radyasyon olağan vücut dengelerini bozacağı için vücuttan atılması gerekir. Alınan dozun da miktarına bağlı olarak vücuttan tomografiyle alınan radyoaktif maddeler olağan şartlarda 12 ya da 13 günde vücuttan uzaklaştırılır. Bu uzaklaştırma işlemi sırasında vücudun kendi olağan mekanizmasına da yardımcı olmak gerekir.

Bu süreç içerisinde tükettiğimiz yiyeceklere çok dikkat etmemiz gerekir. Antibiyotik alınan radyasyonu atmada en iyi ilaçtır. Bunu doğal yolardan tüketmek içse daha çok faydalıdır. Sarımsak ve soğanda bolca antibiyotik bulunurken böğürtlende de doğal antioksidanlar bulunur. Tomografiden kaynaklı olan radyasyonları vücuttan uzaklaştırmak için bu yiyecekleri tüketmek son derecede önemlidir.