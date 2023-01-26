Topuktaki ağrı sinsi hastalığın habercisi! En kısa sürede doktora görünün...

Aşil tendonu, alt bacak ve ayak bileğinin arkası boyunca uzanan vücuttaki en kalın ve vücuttaki en büyük tendondur. Topuk kemiğini ( kalkaneus ) baldırın arkasındaki kaslara bağlar ve topuğun yükselip alçalmasını kontrol eder. Aşil tendonu, özellikle sporcular arasında en sık yaralanan tendonlardan biridir. Ağrılı bir Aşil yürüme, koşma ve spor performansınızı etkileyebilir. Bununla birlikte, yırtılmış bir Aşil tendonu çok daha ciddidir ve ameliyat gerektirebilir.

Hareketler, aktivitenin sonucu olabilir veya ayağın normal hareket aralığının ötesinde ani ve beklenmedik bir aşırı esnemesinden kaynaklanabilir (örneğin, bir kazada çarpma sırasında veya engebeli bir yüzeyde yürürken ayak bileğini yuvarlarken).

Aşil tendonu yırtılması, genellikle ayak bileğinin ani yukarı doğru bükülmesi (dorsifleksiyon olarak adlandırılır) veya ayak parmağının işaret edilmesi (plantar fleksiyon olarak adlandırılır) sırasında meydana gelen tendonda bir yırtılmadır .

Bir Aşil tendon yırtığı kısmi bir yırtık (tendonunuzun hala baldır kasına bağlı olduğu anlamına gelir) veya tam bir yırtılma (tendon tamamen ayrılmış; topuğunuz artık baldır kasınıza Aşil tendonu ile bağlı değildir) olabilir.

Aşilinizi yırtarsanız, hala topallayarak yürüyebilirsiniz. Hatta biraz rahatsızlık veya ağrı ile topuğunuzu yerden kaldırabilirsiniz.

Bununla birlikte, Aşil'inizi yırtarsanız, artık sessizce duramayacak veya topuğunuzu yerden kaldıramayacaksınız çünkü bu hareketi kontrol eden tendon kopmuş durumda. Parmağınızı işaret etmek de zor olabilir. (Aşil tendon kopmasının diğer semptomları aşağıda listelenmiştir.)