Trikotillomani Nedir? Tıpta ve Psikolojide Trikotillomani Hastalığı Ne Demek, Neden Olur ve Kimlerde Görülür?

Trikotillomani nedir sorusuna saç yolma hastalığı yanıtı verilebilir. Ancak Trikotillomani kimlerde görülür neden kaynaklanır konularını da bilmek hastalığı yakından tanımak için önem taşır. Psikolojik nedenlerle ortaya çıkan hastalığın çeşitli tetikleyicileri olabilmektedir. Hastalığın etkileri kişiden kişiye göre değişebilir. Bu nedenle tıpta ve psikolojide Trikotillomani hastalığı ne demek, neden olur ve kimlerde görülür sorularını yanıtladık.

Trikotillomani Nedir?

Trikotillomani saç yolma hastalığı olarak bilinir. Kişilerin psikolojik olarak stres altında kaldıklarında kendi saçlarını çekmeleri ya da yolmaları olarak tanımlanabilir. Kişinin tekrarlayıcı olarak saç tellerini yolarak kendi psikolojisini rahatlatması tıp literatüründe Trikotillomani olarak açıklanır. Bu hastalık kişinin kendine zarar vermesine neden olur. Böyle durumlarda kişinin stres altında kalması hastalığın en önemli tetikleyicisidir.

Hastalık kendini göstermeye başladığında saçlarını çekmemesi ya da yolmaya direnme göstermesi stres boyutunun büyümesine neden olur. Bu sorun toplumdaki kişilerin %2'sinde görülmektedir. Kişilerde görülen bu hastalık tekrar tekrar kendini göstermeye başladığında saç derisi zarar görmeye başlayabilir. Bazı hastalarda durumun ciddiyetinin yüksek olması yolunan kısımlarda kelleşmenin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Trikotillomani Nedenleri Nelerdir?

Trikotillomani hastalığı genetik yollarla ailede bir sonraki nesle aktarılabilen bir hastalıktır. İlk zamanlarda hastalar saçlarını kopardıklarını fark etmeyebilirler. Hasta bu durumu fark ettiğinde utanmaya başlar. Artan anksiyete durumlarında koparmaların tekrar etmesine neden oluşur. Bir döngü haline gelen hastalık kişilere ciddi hasarlar verebilir. Mental bir rahatsızlık olan Trikotillomani aynı zamanda diğer mental durumlarla da kendini gösterebilir. Bu sorunlar arasında şunlar yer alır:

Dikkat eksikliği

Hiperaktivite

Otizm

Depresyon

Anksiyete

Obsesif kompulsif bozukluk

Gibi durumlar kendini gösterebilecek sorunlar arasında yer alır. Hastalığın kendini gösterdiği anlarda hastalarda geçici bir rahatlama olsa da sonrasında ortaya çıkan utanma duygusu hastalarda yeniden stres ve anskiyete ortaya çıkarır. Bu da yine hastalığın tetiklenmesine neden olur.

Trikotillomani Nasıl Geçer?

Trikotillomani hastalığını ciddi anlamda yaşayan kişilerin mutlaka uzmanlardan yardım alması gerekir. Profesyonellerin yardımı ile hastalığa engel olmak mümkün olabilir. Tedavi sürecinde kişilerin de çaba göstermesi ve doktor tarafından verilen tedavileri uygulaması gerekir. Hasta saçını koparmak istediğinde şu uygulamaları yapabilir:

Stres topuna benzeyen cisimleri sıkmayı deneyebilir.

Ellerini yumruk haline getirerek kol kaslarının çalışmasını sağlayabilirler.

Fidget tipinde oyuncaklar kullanabilirler.

Saçlarını kapatan bandanalar kullanabilirler. Bere takabilirler.

Çekme dürtüsü geçene kadar belirli bir söz dizisi takip edebilirler.

Stres ve anksiyeteyi azalmak için duş almayı deneyebilirler.

Egzersiz yapmak sürece iyi gelen bir faktördür.

Saçları kısa kestirebilirler.

Bu uygulamalardan yararlanmak hissin azalmasına yardımcı olabilmektedir. Ancak ileri boyuttaki hastaların uzmanların yardımından yararlanması ve bu konuda ciddi bir tedavi süreci geçirmesi gerekir.

Trikotillomani Tedavisi

Trikotillomani hastalığının tedavisi sırasında davranış terapileri arasında yer alan 'alışkanlığı geri çevirme terapisi' şeklinde bu uygulamak kullanılabilmektedir. Bu süreçte hastanın tüm hastalık belirtileri ve tetikleyicileri hakkında detaylı bilgi alınır. Saç koparma eylemi yerine başka bir davranış konur. Saç çekme davranışının durdurulması için motive kalması için çalışılır. Farklı durumlar karşısında yeni öğrenilen becerilerin hasta tarafından kullanılmasına yardımcı olunur. Doktor gerekli görürse bu süreçte ilaç tedavisi de uygulayabilir.