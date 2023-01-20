Trimester Ne Demek? Gebelikte Trimester Nedir, Ne Anlama Gelir ve Nasıl Ayrılır?

Trimester ne demek, trimester nedir gibi sorular gebelerin sıklıkla araştırdığı sorulardır. Hamile olduğunu öğrenen kadınlar 9 ay süren hamilelik dönemi ile ilgili bilgi sahibi olmak için birçok konuda araştırma yaparlar. Gebelikte trimester dönemleri nasıl ayrılır da araştırılan konulardan biridir. Tahlillerde trimester ne demek ve trimester ile ilgili merak ettiklerinizin yanıtı yazımızda!

Trimester Ne Demek? Gebelikte Trimester Ne Anlama Gelir?

Trimester kadınların 9 aylık gebelik süresinin her 3 aylık dönemlerine verilen addır. Kökeni Latince olan trimester kelimesi üç ay anlamına gelmektedir. Trimester dönemlerinin iyi anlaşılması bebeğin gelişimin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca 9 aylık gebelik sürecinin 3 trimesterda incelenmesi gebeleğin gelişimi yani annenin sağlığı için de önemlidir. Peki trimester 3 trimesterdan oluşan gebelik süresinde her trimesterda neler olur? Birinci trimester yani ilk üç aylık dönem bebeğin organ gelişiminin başladığı ve tamamlandığı ve aynı zamanda anne adayının da gebeliğe uyum sağlamasının gerçekleştiği dönemdir. İkinci trimester yani 3-6 aylık dönem bebeğin gelişimin devam ettiği dönemdir. Üçüncü yani 6-9 ayı kapsayan son trimester dönemi ise doğum hazırlıklarının başladığı hem bebeğin hem de annesinin vücudunun doğuma hazırlandığı ve doğumun gerçekleştiği dönemdir.