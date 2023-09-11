Tükettiğiniz anda kasların erimesine neden oluyor! Zararını okuduktan sonra mutfağınıza sokmayacaksınız

Örneğin, yüksek kaliteli protein, karbonhidrat ve yağların tümü kas büyümesini ve korunmasını destekleyebilir. Hill, yeterli protein almanın, vücudunuzun yeni kas liflerini onardığı ve oluşturduğu süreç olan kas protein sentezini tetiklediğini söylüyor.

Hill, "Proteinle birleştirilen karbonhidratlar, kas yıkımına neden olan ve mevcut kas kütlesinin korunmasına yardımcı olabilecek bir hormon olan kortizolü azaltır" diyor. Sağlıklı (doymamış) yağlar ise kas büyümesi için önemli olan testosteron da dahil olmak üzere hormon üretimindeki rolleri nedeniyle gereklidir.

Öte yandan, bazı besinler (yani doymuş yağlar, trans yağlar ve ilave şeker) kas iyileşmesini ve büyümesini bozabilecek iltihaplanmayı tetikleyerek kas büyümesini engelleyebilir ve hatta yıkıma uğratabilir.

Bu yiyecekler kaslarınız için en kötü olanlardır. İşte tüketilmemesi gerekenler;