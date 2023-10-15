Tüm enfeksiyonları tarihe gömen karışım! Bir bardak suya karıştırın ve için: Bir daha boğaz ağrısı yaşamayacaksınız...

Zencefil, zerdeçal, limon ve karabiberin birlikteliğinden doğan bir karışım, adeta vücudunuz için enfeksiyon kalkanına dönüşebilir. Bunun için basit bir tarifi denemeniz yeterli. İşte o tarif ve faydaları:
Tarif:
Hazırlanışı:
Not: Bu karışımdaki malzemelerin herhangi birini önceden tüketmediyseniz, olası bir alerjen riskine veya çeşitli sağlık sorunlarına karşı mutlaka önce doktorunuza danışınız.
PEKI BU KARIŞIM NEDEN BU KADAR FAYDALI?
ZENCEFİL
Doğadaki en güçlü antioksidanlardan biri olan zencefil, serbest radikallere karşı vücudu korurken aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirerek birçok enfeksiyona karşı koruyucudur.
Üstelik zencefilin ağrı kesici özelliği, enfeksiyona yakalandığınızda da yardımcı olarak şiddetli ağrılar yaşamanızı engelleyebilir.
ZERDEÇAL
İçeriğindeki "kurkumin" adı verilen bileşik sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etki gösterir. Böylece hastalıkların iyileşmesini hızlandırırken, aynı zamanda oluşabilecek hastalıklara karşı da adeta bir kalkan oluşturur.
Anti-mikrobiyal etkileri ile üst solunum yolu enfeksiyonlarında da hafifletici ve koruyucu bir yapı sunar. Karışımda karabiberle bir araya gelmesi ise emilim düzeyini yüksek oranda artırır ve böylece faydası da katbekat artar.
KARABİBER
C vitamini içeren karabiber, aynı zamanda doğal bir iltihap sökücü, antibiyotik görevi görür. Ayrıca metabolizmayı hızlandırarak, hastalıktan da kolay kurtulmayı sağlar.
Bakteriyel enfeksiyonlara karşı da koruyucudur. Üstelik zerdeçalla bir araya gelmesi sayesinde birbirlerinin etkilerini artırarak, vücudun daha fazla fayda görmesini mümkün kılar.
LİMON
Doğanın en zengin C vitamini kaynaklarından biri olan limon, eşsiz bir koruyucudur. Hem bakteri hem de virüslere karşı koruyucu bir etki sunan bu besin, bu karışımla bir araya geldiğinde daha etkili sonuçları bir arada görmenizi sağlar. Serbest radikallere karşı da savaşabilen limon, hücre hasarını engelleyen bir antioksidan deposudur aynı zamanda.