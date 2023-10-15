Tüm enfeksiyonları tarihe gömen karışım! Bir bardak suya karıştırın ve için: Bir daha boğaz ağrısı yaşamayacaksınız...

LİMON

Doğanın en zengin C vitamini kaynaklarından biri olan limon, eşsiz bir koruyucudur. Hem bakteri hem de virüslere karşı koruyucu bir etki sunan bu besin, bu karışımla bir araya geldiğinde daha etkili sonuçları bir arada görmenizi sağlar. Serbest radikallere karşı da savaşabilen limon, hücre hasarını engelleyen bir antioksidan deposudur aynı zamanda.