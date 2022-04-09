Tüm gün susuzluk hissini bitiriyor! İbn-i Sina’nın yüzlerce yıl önce verdiği çay tarifi

Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor.

Kilo vermek isteyenler için de ideal olan bu besin, daha hızlı kalori yakımını teşvik ederek zayıflama listelerinde kendisine yer buluyor.

B vitamini yönünden zengin olması ise saçlarınızın sağlığından sinir hücrelerinize kadar bedeninizin birçok noktasında yenilenmeyi sağlıyor.

Karaciğeri yenileyerek bedeninizde sağlıklı bir filtreleme sistemi oluşturuyor.

Demirhindi bitkisinden yapılan çay ise hem bu faydalarından yararlanmanıza, hem de Ramazan ayında yaşayacağınız susuzluk hissine karşı korumaya imkan veriyor. İşte o tarif…