Tüm gün susuzluk hissini bitiriyor! İbn-i Sina’nın yüzlerce yıl önce verdiği çay tarifi

İbn-i Sina, tıp alanındaki dünya tarihinin en büyük isimlerden biri olarak verdiği öneriler sayesinde birçok duruma karşı şifa kaynağının bilgisini veriyor. El-Kanun adıyla tıp tarihine kazandırdığı büyük yapıtı, hala en önemli tıp önerilerini içerisinde barındırıyor. İbn-i Sina, susuzluk hissine karşı kendinizi daha rahat hissedebileceğiniz önemli önerilerde bulundu. İşte Ramazan aylarında susuzluğa karşı en etkili sonuçları sunan o bitki…
"DEMİRHİNDİ HEM LEZZETİ HEM FAYDASIYLA OSMANLI MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZİ"
Demirhindi, günümüzde adını az duyduğumuz ve az tüketilen bir bitki olmasına rağmen, aslında tarihte oldukça sık tüketilen ve sevilen bir besin. Özellikle Osmanlı mutfağındaki şerbet tarifi ile öne çıkan bu gıdayı yemekler, salatalar ve hatta turşularda da sıklıkla kullanıldığını biliniyor. Reçel ve şerbet yapımında da kullanılan demirhindi, Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi coğrafyalarda da birçok tarifte kullanılıyor.
İBN-İ SİNA'NIN ÖNERDİĞİ BU ŞİFA KAYNAĞININ FAYDALARI NELERDİR?
Kan basıncını kontrol ederken aynı zamanda kolesterol oranını da düşürmesi sayesinde kalp sağlığını koruyor.
Dolaşımı hızlandıran bu bitki, kansızlık için de oldukça faydalı.
Besinlerin daha hızlı çözünmesini sağlayarak sindirimi hızlandırıyor.
Hem anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) hem de antioksidan içeriği, vücudunuzu kanser dahil birçok hastalığa neden olan serbest radikallere karşı koruyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor.
Kilo vermek isteyenler için de ideal olan bu besin, daha hızlı kalori yakımını teşvik ederek zayıflama listelerinde kendisine yer buluyor.
B vitamini yönünden zengin olması ise saçlarınızın sağlığından sinir hücrelerinize kadar bedeninizin birçok noktasında yenilenmeyi sağlıyor.
Karaciğeri yenileyerek bedeninizde sağlıklı bir filtreleme sistemi oluşturuyor.
Demirhindi bitkisinden yapılan çay ise hem bu faydalarından yararlanmanıza, hem de Ramazan ayında yaşayacağınız susuzluk hissine karşı korumaya imkan veriyor. İşte o tarif…
DEMİRHİNDİ ÇAYI TARİFİ
Oldukça basit bir tarife sahip olan bu çay, sağlığınızı korurken lezzetli bir öğüne ek yapmanızı da sağlıyor. Öncelikle kaynattığınız 1 litre suya kaynama noktasına varmadan önce 20 gr demirhindi ekleyin. Bitkiyle biraz kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Bu çayı, iftarda ve sahurda birer bardak tüketebilirsiniz.