Tüm vücudu arındıran yiyecek! 1 porsiyonu anında organları yeniliyor

Birçok tıbbi durumda olduğu gibi, diyetin artritin etkilerini azaltmanın bir yolu olduğu düşünülmektedir. Yapılan bir çalışmaya katılanların yüzde 24'ü, en az bir yiyeceğin romatoid artritleri üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Arthritis Care and Research dergisinde yayınlanan bir çalışma, romatoid artritle mücadelede özellikle iki gıdanın anahtar olabileceği sonucuna vardı.
Romatoid artrit, osteoartritten sonra en yaygın ikinci artrit şeklidir. Genellikle eklemlerdeki bir tür hasarın neden olduğu osteoartritin aksine, romatoid artrit otoimmün bir hastalıktır.
Bu durum bağışıklık sistemi yanlışlıkla eklemleri koruyan hücrelere saldırdığında ortaya çıkar. Artrit, eklemlerin şişmesine, sertleşmesine ve ağrılı hale gelmesine neden olur. Araştırma kapsamında, ortalama 17 yıldır romatoid artrit ile yaşayan 217 katılımcı bir gıda anketi doldurdu.
Deneklere 20 yiyeceğin her birini tüketip tüketmedikleri ve bu yiyeceklerin semptomlarını iyileştirip iyileştirmediği, kötüleştirip değiştirmediği soruldu. Deneklerin yüzde yirmi dördü, gıdaların artritlerini etkilediğini, yüzde 15'i iyileşme ve yüzde 19'u ise kötüleşme olduğunu bildirdi.
Katılımcıların dörtte biri ise ayrıca artritlerini kötüleştirdiğini ibldikleri yiyeceklerden özellikle kaçındıklarını belirtti.
Semptomları iyileştirdiği en yaygın olarak bildirilen iki gıda ise yaban mersini ve ıspanaktı.
Çalışma şunları söyledi: "Yaban mersini ve ıspanak, romatoid artrit semptomlarını iyileştirdiği en sık bildirilen yiyecekler iken, şekerli içeceklerin ve tatlıların en sık romatoid artrit semptomlarını kötüleştiren yiyecekler olduğunu ortaya çıktı.
"Genç yaşta olma ve yeterli uyku, ideal oda sıcaklığı ve yeterli vitamin / mineral alımının romatoid artritin semptomlarını aynı belirli yiyecekler gibi azalttığı bildirildi.İlaç kullanımı, cinsiyet, vücut kitle indeksi, hastalık süresi, hastalık aktivite skorları ve kendi kendine bildirilen romatoid artrit alevlenmeleri ise gıdalardan bağımsız olarak semptomların kötüleşmesine neden olabiliyor."
Daha spesifik olarak katılımcıların yüzde 11'i, yaban mersini tüketmenin semptomları hafifletmeye yardımcı olduğunu söyledi.
Ancak katılımcıların yüzde 12,7'si şeker içeren gazlı içeceklerin olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Yüzde 12,4'ü de tatlıların semptomları kötüleştirdiğini söyledi.
Çalışmacılar şu sonuca varıyor: "Bu çalışmaya dayanarak güçlü sonuçlar çıkaramasak da, geçmiş çalışmalar şekerle tatlandırılmış içeceklerin daha fazla tüketilmesinin iltihaplı romatizma geliştirme riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Şeker tüketimi ile romatoid artritte iltihaplanma arasındaki potansiyel bağlantı, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duysa da çeşitli sonuçlar bulmak mümkün."
Yaygın artrit semptomları arasında şunlar bulunuyor: