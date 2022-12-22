Tüm vücudu arındıran yiyecek! 1 porsiyonu anında organları yeniliyor

Semptomları iyileştirdiği en yaygın olarak bildirilen iki gıda ise yaban mersini ve ıspanaktı.

Çalışma şunları söyledi: "Yaban mersini ve ıspanak, romatoid artrit semptomlarını iyileştirdiği en sık bildirilen yiyecekler iken, şekerli içeceklerin ve tatlıların en sık romatoid artrit semptomlarını kötüleştiren yiyecekler olduğunu ortaya çıktı.