Türk bilim insanlarından tıbbı değiştirecek buluş! Damarları yenileyen ilaç...

"Etken maddenin kişilerde toplardamar kaynaklı oluşan yaralarda hangi mekanizmalarla işe yaradığı, insan toplardamarlarında nasıl etkiler gösterdiğine ilişkin bilimsel kanıtlar eksikti. Fare atardamarları üzerinde Dr. Joseph Raffetto'nun yaptığı çalışmaların haricinde bu etken maddenin insan damarlarında yapılmış herhangi bir çalışması yoktu. Biz de buradaki eksikliği görerek böyle bir çalışmayı yürütme kararı aldık. Dünyada ilk defa insan toplardamarları üzerinde bu etken maddenin nasıl etki ettiğini göstermiş olduk."

Etken maddenin özellikle halk arasında "varis yarası" (venöz ülser) olarak bilinen, ayak bileği çevresi ve bacakta açılan yaraların iyileşmesinde olumlu etkiler gösterdiğini belirten Doğancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Toplam 14 hastadan alınan bacak toplardamarlarında etken maddenin incelendiğini anlatan Doğancı, damarların alınması, saklanması ve uygun şartlarda taşınıp Hacettepe Üniversitesi'ndeki organ banyosu laboratuvarlarında incelenmesinin oldukça zahmetli süreçler olduğuna ve bu açıdan hasta sayısının az olarak düşünülmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

"SONUÇLARIN BUNDAN SONRA ÇIKACAK TEDAVİ REHBERLERİNE YANSIYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Doğancı, çalışmanın 1 yıllık emek sonucu tamamlandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Araştırmamız, uluslararası bilim camiasında etki değeri oldukça yüksek Journal of Clinical Medicine'a çok hızlı şekilde kabul edildi ve basıldı. Bu çalışmayla 'sulodexide' etken maddesinin insan damarlarını kastırıcı ve gevşetici etkisinin olduğunu, bunu da vücutta damarı kaplayan hücrelerden salgılanan ve insan sağlığı için çok önemli faaliyetler gösteren 'nitrik oksit' ajanları üzerinden gösterdiğini saptadık.

Çalışmanın sonuçları özellikle venöz ülser kaynaklı bacağında yaraları bulunan hastaların tedavi süreçlerine de ışık tutacak. İleride hastalarda soru işaretleri giderilmiş, güvenli şekilde kullanılabilecek. Elde ettiğimiz sonuçların bundan sonra çıkacak tedavi rehberlerine de yansıyacağını düşünüyorum."