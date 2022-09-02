Türkiye tehdit altında mı? 11 kişinin ölümüne neden oldu! Batı Nil Virüsü sivrisinek ısırığıyla bulaşıyor...

Son günlerde adını giderek daha sık duyduğumuz Batı Nil Virüsü sivrisineklerden bulaşmasının yanı sıra insan hayatını da tehdit ediyor. Konu hakkında konuşan Dr. Bengisu Ay, önemli bilgilendirmelerde bulundu…
BATI NİL VİRÜSÜ HAYVAN KAYNAKLI BİR HASTALIK
Enfeksiyon Uzmanı Dr. Bengisu Ay: "Batı Nil virüsü hastalığı kuş kaynaklı bir zoonotik (hayvan kaynaklı) hastalıktır. Kuşlardan insanlara sivrisinek aracılığı ile bulaşır. Virüs bulaşan insanların %80'inde hastalık oluşmaz. %20 hastada hastalık gelişir, hastalık gelişenlerin %90'ında akut Batı Nil ateşi adı verilen hafif bir hastalık oluşur." diyerek hastalığın detayları hakkında bilgiler verdi.
BELİRTİLER BİRKAÇ GÜN SONRA KENDİNİ GÖSTERİYOR
Hastalığın başlangıç evresini anlatan Dr. Ay, "Bu hastalık sivrisinek sokmasından 3-6 gün sonra ateş, halsizlik, kırıklık, baş ve eklem ağrısı, kas ağrısı gibi bulgular verir. Hastalar göz çukuru arkasında ağrı hisseder" dedi. Hastaların yarısında hastada kızamığa benzer döküntü olacağının altını çizen Dr. Bengisu Ay, hastalığın geliştiği kişilerin %10'unda ensefalit/menenjit adı verilen sinir sistemi tutulumu olan hastalığın geliştiğini söylerek sinir sistemi tutulan hastaların % 10'unda ölüm görülebileceğini söyledi. Batı Nil Virüsü vakalarının %1'inden azında ise hastalığın ölümcül seyredebileceğini belitti.
HASTALIKTAN KORUNMAK ADINA SİVRİSİNEKLERDEN KAÇINMAK ŞART
Hastalıktan korunmanın en etkin yolu sivrisineklerle mücadele olduğunu söyleyen Dr. Bengisu Ay, "Sivrisinek ısırığından kaçınmak gerekir" dedi.
SOĞUK ALGINLIĞIYLA KARIŞTIRILABİLİYOR
Hastalığın ilk başlarda soğuk algınlığı gibi hastalıklardan ayırt etmek zor olduğunu söyleyen Dr. Ay, "fakat döküntü çıktığında ya da sivrisinek ısırığı sonrasında olduğunda alert olmak gerekir" dedi.
Hastaların bilinç bulanıklığı, ısrarlı ateş, yiyip içememe gibi bulguları olduğunda mutlaka hastane başvurması gerektiğini söyleyen Dr. Bengisu Ay hastalığın tedavisi için ise, "Maalesef etkene özgü tedavi yoktur. Daha çok hastalık bulgularını rahatlatıcı sıvı tedavisi, ateş düşürücü gibi tedaviler verilir" dedi.
TÜRKİYE TEHDİT ALTINDA MI?
Türkiye'deki durum hakkında da bilgiler veren Dr. Ay, "Türkiye'de hastalığın zaten görüldüğü yerler var. Ege, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu da hastalık görülüyor" dedi. Ancak hastalığın insandan insana bulaşmayacağının ve hastalığı bir defa geçirenin bir daha geçirmeyeceğinin de altını çizdi.