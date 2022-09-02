Türkiye tehdit altında mı? 11 kişinin ölümüne neden oldu! Batı Nil Virüsü sivrisinek ısırığıyla bulaşıyor...

Hastaların bilinç bulanıklığı, ısrarlı ateş, yiyip içememe gibi bulguları olduğunda mutlaka hastane başvurması gerektiğini söyleyen Dr. Bengisu Ay hastalığın tedavisi için ise, "Maalesef etkene özgü tedavi yoktur. Daha çok hastalık bulgularını rahatlatıcı sıvı tedavisi, ateş düşürücü gibi tedaviler verilir" dedi.

Hastalığın ilk başlarda soğuk algınlığı gibi hastalıklardan ayırt etmek zor olduğunu söyleyen Dr. Ay, "fakat döküntü çıktığında ya da sivrisinek ısırığı sonrasında olduğunda alert olmak gerekir" dedi.

TÜRKİYE TEHDİT ALTINDA MI?

Türkiye'deki durum hakkında da bilgiler veren Dr. Ay, "Türkiye'de hastalığın zaten görüldüğü yerler var. Ege, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu da hastalık görülüyor" dedi. Ancak hastalığın insandan insana bulaşmayacağının ve hastalığı bir defa geçirenin bir daha geçirmeyeceğinin de altını çizdi.