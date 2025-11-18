Türkiye’de 10 kişiden 7’si yaşıyor! Uzmanlar uyarıyor: “Diş fırçalarken yaşanan bu durum normal değil!”

"Diş etlerimiz birçok sebeple hastalanabilir. Bunların en başında tabii ki yetersiz ağız hijyeni ve bakımı geliyor. Bununla birlikte başka sistemik hastalıklar da buna yatkınlığı arttırabilir. Diş eti hastalıkları, beraberinde kalp hastalıkları, şeker hastalığı gibi hastalıklarla da beraber ilerleyebilir ya da onlar sebebiyet verebilir. Ya da onlar diş eti hastalığına sebebiyet verebilir."

'HER YIL MUTLAKA DİŞ HEKİMİ KONTROLÜ ŞART'

Müezzinoğlu, yıllık diş hekimi kontrolünün önemini belirterek, "Bununla ilgili bizim önerimiz, senede bir geçmeyecek şekilde muhakkak diş hekimine kontrollerine gelmeleri, yıllık rutin bakımlarını yaptırmaları ve hekimlerinin yönlendirdiği doğrultuda da ağız bakımlarını yerine getirmelerini bekleriz. Günümüzde de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 3,5 milyara yakın ya da biraz daha fazla diş eti hastalıkları problemlerini yaşayan insanlar var. Bu yüzden de atlanmaması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'GENETİK YATKINLIK DA ETKİLİ OLABİLİR'

Genetik faktörlere de değinen Müezzinoğlu, aile geçmişinin önemine dikkat çekti. Müezzinoğlu, "Genetik faktörler de etkili olabiliyor tabii ki. Anne veya baba geçmişini ya da başka aile üyelerinde diş eti problemi olup olmadığını, muayeneye gelen hastalarda sorduğumuz verilerle elde etmek istiyoruz. Çünkü bir yatkınlık varsa o zaman kişide de kendisinde de olabiliyor. Erken dönemde diş kaybı ya da kemik kaybı gözlemleyebiliyoruz. Bu yüzden erken teşhisin de önemi büyük. O yüzden rutin kontrollerimizi aksatmamamız gerekir" ifadelerini kullandı.