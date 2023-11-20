Türkiye’de 7,5 milyon kişi bu hastalığın pençesinde! Çok susuyorsanız dikkat...

Türkiye'nin Avrupa diyabet rekorunu kırdığını belirten Sönmez, "Tip 2 diyabet tüm dünyada çok yaygın bir hastalıktır. Ne yazık ki, ülkemizde her 8 erişkinden birinde Tip 2 diyabet vardır ve bu açıdan Türkiye Avrupa'da diyabetin en sık görüldüğü ülkedir." açıklamasında bulundu.

"Adına 'modern yaşam' denilen yaşam biçimi toplumları besin değeri düşük ama kalorisi yüksek gıdaları tüketmeye itiyor. Öte yandan 'modern toplumlar' giderek daha az hareket ediyorlar. Bu durum obezitenin bir salgın haline gelmesine neden oluyor. Günümüzde Tip 2 diyabet sıklığının artmasının en önemli nedeni söz konusu sağlıksız yaşam biçimi nedeniyle obezite sıklığındaki artıştır. Diyabet sıklığındaki artışın bir başka nedeni de toplumların giderek yaşlanıyor olmasıdır. Yaşlanmayla birlikte diyabet görülme sıklığı da artmaktadır."

Diyabetin neden bu kadar sık görüldüğüne değinen Sönmez, şunları kaydetti:

Sönmez, diyabetin nasıl geliştiğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Diyabetin enerji metabolizmasının kronik bir hastalığı olduğunu ve yaşamak için enerjiye, enerji için de glukoza ihtiyaç olduğunu dile getiren Sönmez, şunları aktardı:

"Glukoz hücrelere insülin hormonu sayesinde girer. Diyabette insülin eksikliği veya insüline karşı direnç gelişmesi nedeniyle glukoz hücrelere giremez ve enerji üretiminde kullanılamaz. Farklı mekanizmalarla diyabet gelişir. Tip 1 diyabet, pankreasın insülin üretememesi nedeniyle gelişir. İnsülin olmadığı için glukoz hücre içine giremez. Tip 2 diyabet ise hücrelerde insüline karşı direnç bulunması nedeniyle dolaşımdaki glukozun hücre içine yeterince giremediği bir diyabet tipidir. Günlük hayatta en sık gördüğümüz diyabet, Tip 2 diyabettir. Gebelik diyabeti denilen bir başka diyabet tipi ise gebeliğin 24. haftasından sonra kan şekerinin yüksekliği ile tespit edilir. Gebelik diyabetinin de nedeni insüline karşı hücrelerde direnç olmasıdır. Daha nadir görülen ve farklı mekanizmalarla gelişen başka diyabet tipleri de vardır."