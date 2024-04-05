Türkiye’de en çok görülen kanser türü! Yakalanmamak için...

Türkiye'de en sık görülen ilk beş kanser türünün sırasıyla akciğer, meme, kalın bağırsak, prostat ve tiroit kanseri olduğunu aktaran Altınok, bu kanserlerin, tüm kanser vakalarının yarısından fazlasını oluşturduğuna işaret etti. Altınok, şu bilgileri paylaştı:

"Erkeklerde en yaygın görülen ilk beş kanser türü akciğer kanseri, prostat kanseri, kolorektal kanser, mesane kanseri ve mide kanseridir. Kadınlarda ise en yaygın ilk beş kanser türü meme kanseri, tiroit kanseri, kolorektal kanser, akciğer kanseri ve rahim kanseridir. Bu veriler, kolorektal kanserlerin hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu göstermektedir."