Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülüyor! Uzmanlar uyardı: "Kalp hastalığından korunmak için..."

KALPTEN ÖLÜM İLK SIRADA Doç. Dr. Sargın, "Yani ülkemizde hayatını kaybeden her 3 kişiden biri kalp hastalığı nedeniyle aramızdan ayrılıyor. Son 5 yıldır bu oran değişmiyor. Pandemi döneminde bazı dalgalanmalar yaşansa da tablo aynı: Kalp ve damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında açık ara ilk sırada" diye konuştu. Doç. Dr. Sargın, cinsiyet dağılımına bakıldığında ise erkeklerde zaman zaman kanser ölümleri öne geçse de, kadınlarda kalp-damar hastalıklarının açık farkla birinci sırada yer aldığını söyledi.

KALP KRİZİ YAŞI DÜŞÜYOR

Avrupa'da kalp krizi yaşının ortalama 65-70 yaş arasında olduğunu, İngiltere ve Almanya'da ortalamanın 67-68 yaşları olduğunu belirten Doç. Dr. Sargın, şunları söyledi: "Ülkemizde kalp krizi geçirenlerin ortalama yaşı 60-65 yaş arasında. Yani bizde kalp krizi geçirme yaşı Avrupalılardan ortalama 2-3 yaş daha erken gibi görünüyor. Bu karşılaştırmayı klinik araştırmalardan daha çok ulusal veriler üzerinden yapmak daha kesin sonuçlar verecektir. Daha belirgin olan, kalp krizi geçirme yaşının daha erkene doğru gelmesi. Bu tüm dünyada benzer şekilde."