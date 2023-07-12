Tuvalete gittiğinizde ortaya çıkan bu değişime dikkat! Kanser belirtisi olabilir...

İdrarda kan görülmesinin gözle görülen ve gözle görülmeyip tahlilde çıkan olmak üzere iki şekilde olabileceğini hatırlatan Opr. Dr. Tümer, "Böbrek, idrar yolu, idrar kesesi ve üretral hastalıklardan kaynaklanabilen hematüri (idrarda kan hücrelerinin görülmesi) her zaman kanser olarak düşünülmemeli. Ağır egzersiz, kadınların özel günleri, yiyecek ve içeceklerdeki gıda boyalar v.b nedenlerle de kanama görülebilir" dedi.