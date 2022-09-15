Tuvalete ne sıklıkla çıktığınız kalp krizi geçirme riskinizi ortaya koyuyor! Bu kişiler büyük risk altında...

Çin'de bilim insanları, gün içerisinde sık sık tuvalete çıkmanın bazı ciddi sağlık sorunlarının göstergesi olduğunu keşfetti.
GÜNDE BİRDEN ÇOK TUVALETE ÇIKIYORSANIZ
Günde birden fazla bağırsak hareketine sahip insanların kalp krizi geçirme, tip 2 diyabet, kalp ve böbrek hastalığı geliştirme riskinin çok daha yüksek olduğu belirlendi.
Bu nedenle bilinenin aksine günde birden fazla tuvalete gitmek aslında büyük kalp sorunlarının bir göstergesidir.
Uzmanlar haftada üç defadan az tuvalete gitmenin de yüksek kalp hastalığı, felç ve böbrek hastalığı riski ile bağlantılı olduğunu bulmuşlardır.
Pekin Üniversitesi'nde yapılan araştırma, günde sadece bir defa tuvalete gitmenin aslında sizin için en sağlıklısı olduğunu gösteriyor.
KABIZLIK DOĞRUDAN KALP SORUNLARININ HABERCİSİ
Önceki araştırmalar, genellikle kabızlık olarak adlandırılan daha az bağırsak hareketi ile ciddi kalp rahatsızlıkları arasında bir bağlantı bulmuştu.
Ancak yeni çalışmanın yazarları, kalp sorunlarının neden daha çok tuvalete çıkanlarda görüldüğüne dair bir açıklama yapmadılar.
Araştırmacılar, anormal bağırsak hareketleri olan kişilerin "tanı konmamış hastalık olasılığını göz önünde bulundurmaları gerektiğini ve çeşitli sağlık sorunlarının aynı zamanda gelecekte rahatsızlıklara karşı potansiyel bir risk faktörü olduğunu" ekledi.
ÇALIŞMANIN DETAYLARI OLDUKÇA İLGİNÇ
Çalışma, on yıl boyunca 30 ila 79 yaşları arasındaki yaklaşık 500.000 sağlıklı insanın bağırsak hareketlerinin izlenmesini içerimekteydi.
Araştırmacılar daha sonra bağırsak hareketi sıklığı ile sindirim sistemi dışında meydana gelen hastalıklar arasındaki bağlantıyı incelediler.
Bununla birlikte, normal bağırsak alışkanlıklarının kişiden kişiye değiştiğininin altını çizdiler.
Sağlık kuruluşu, bazı yetişkinler günde bir kereden fazla tuvalete giderken, diğerleri sadece üç veya dört günde bir gidebileceğine vurgu yaptı.
SİZİN NORMALİNİZ
Bu durumda ise pek çok insan neyin normal olduğundan emin değil.
Sizin için neyin "normal" olduğuna dikkat etmek ve bilmek, bağırsak kanserinin belirti ve semptomlarının farkında olmak kadar önemlidir.
Bağırsak kanserinin ana belirtileri arasında şunlar bulunmakta:
Her zamanki tuvalet alışkanlıklarınızda herhangi bir değişiklik fark ederseniz, mutlaka en kısa sürede doktorunuza danışın.