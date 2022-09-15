Tuvalete ne sıklıkla çıktığınız kalp krizi geçirme riskinizi ortaya koyuyor! Bu kişiler büyük risk altında...

Uzmanlar haftada üç defadan az tuvalete gitmenin de yüksek kalp hastalığı, felç ve böbrek hastalığı riski ile bağlantılı olduğunu bulmuşlardır.

Pekin Üniversitesi'nde yapılan araştırma, günde sadece bir defa tuvalete gitmenin aslında sizin için en sağlıklısı olduğunu gösteriyor.