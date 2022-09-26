Tuvalete ne sıklıkla gidiyorsunuz? Cevabı kalp krizi riskinizi söylüyor

İngiltere'nin National Health Service adlı sağlık kurumuna göre; kalbin kan akışının, koroner arterlerde biriken nir yağlı madde olan kolesterol sebebiyle engellenmesi veya kesintiye uğraması sonucunda kalp kriziyle karşılaşılabilir. Kalbinize kan pompalanmasını sağlayan damarlar tıkandığında bu durum ortaya çıkabilir.

Birçok insan, tuvalete ne sıklıkta gittiğini çok fazla takip etmese de yaklaşık olarak bir tahmin yürütebilir. Araştırmalar, bu sıklığı göz önünde bulundurarak gelecek dönemde karşılaşma ihtimaliniz olan kalp krizi riskini tahmin edilebileceğini gösteriyor.

" 487.198 KATILIMCI İNCELENDİ"

Özellikle sigara, alkol tüketimi, hareketsizlik gibi kötü alışkanlıklar ve tavsiye edilmeyen yaşam tarzı sonucunda ortaya çıkabilen bu durumla ilişkili olarak; sağlık uzmanları, günlük bağırsak hareketlerinin de bir risk faktörü olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Araştırmacılar, sindirim sistemi dışındaki majör vasküler ve vasküler olmayan hastalıklarla bağırsak hareketi sıklığı arasındaki ilişkiyi araştırdı. 2004 ve 2008 yılları arasında Çin genelinde 10 farklı coğrafi bölgeden katılımcıların kaydedildiği China Kadoorie Biobank'tan gelen verileri analiz ettiler.

Çalışmaya 30 ila 79 yaşları arasında kanser, kalp hastalığı veya inme olmayan 487.198 katılımcı dahil edildi ve ortalama 10 yıl takip edildi. 'Günde bir kereden fazla' bağırsak hareketi olan katılımcıların, 'günde bir' sıklıkta referans grubuyla karşılaştırıldığında daha yüksek kalp krizi riskine sahip olduğunu bulmuşlardır.

Bu veriler, ayrıca kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tip 2 diabetes mellitus ve kronik böbrek hastalığı (KBH) dahil olmak üzere diğer kronik komplikasyonlarda da görülmüştür. Haftada üç kereden daha az bağırsak hareketi sıklığı da yüksek KKH, majör koroner olaylar, iskemik inme ve KBH riskleri ile ilişkilendirildi.