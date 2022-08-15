Tuvalette 5 dakikadan fazla oturanlar dikkat! Bu hastalığın pençesinde olabilirsiniz…

Birçok insanda tuvalette uzun süre oturma alışkanlığı nedeniyle sağlığını riske attığının farkında değildi. Fakat yapılan sonra çalışmalara göre; bu alışkanlık, önemli sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Tuvalette uzun süre kalmak, rektum ve anüs içinde basınç oluşmasına neden olarak basur olarak da bilinen hemoroid riskini artırıyor.

"KAN AKIŞINDA DÜZENSİZLİĞE NEDEN OLUYOR"

Hemoroid, anüs içine ve çevresince genişlemiş kan damarları olarak bilinir ve özellikle kan pıhtısı oluşumu ile öne çıkar. Bağırsak hareketleri sırasında aşırı zorlanmanın yanı sıra kronik kabızlık ile yakından ilişkilidir. Tuvalette çok fazla zaman geçirmek ise, bu bölgeye giden ve gelen kan akışında düzensizlik luşturabilir.

Sağlık Uzmanı Stephanie Taylor, tuvalette uzun süre oturma alışkanlığı rektumda zarara yol açabileceğini dile getiriyor. Bu oturma esnasında alt rektumda damarlara ekstra baskı uygulanmasına ve bunun da sonucu oldukça rahatsız edici olabilen rektal kanamaya da neden olan hemoroidlere yol açabileceğini dile getiriyor.

"15 DAKİKADAN FAZLA OTURMAK SORUNUN BELİRTİSİ"

Yapılan araştırmalarda, bağırsak hareketlerinin ortalama 5 dakika sürmesi gerektiğini ve 15 dakikadan daha uzun süre bağırsak hareketlerinin oluşmasını bekliyorsanız, bu kabız olduğunuzun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Ayrıca hemoroid oluşumu sonucunda sağlıklı kan hücrelerinin eksikliği olarak nitelenen anemi de beraberinde gelebilir. Hemoroid bazı durumlarda kan pıhtılarına neden olabilir. Tromboze hemoroid olarak bilinen bu durum, tehlikeli olmasa da şiddetli bir ağrıya yol açar. Bazı durumlarda ise uzmanlar tarafından delinmesi ve boşaltılması gerekir.