“Üçlü salgın” saldırısı altındayız! Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu’dan uyarı: “Öksürüğünüz 3 gündür devam ediyorsa…”

Grip vakalarındaki artış nedeniyle hastane poliklinikleri, aciller doldu. Yaşanan salgına ve salgından kaynaklı sağlık kuruluşlarında oluşan yoğunluğa dikkat çeken Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu Sözcüsü Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu, "Grip salgınında tek etken söz konusu değil, bu yıl influenza, RSV ve Kovid-19'un bir arada karma görüldüğü üçlü salgınla karşı karşıyayız" uyarısında bulundu.







AĞIR GRİBE NEDEN OLUYOR

Yaşanan salgında enfeksiyonlar direnci düşürdüğünden hastalığın arka arkaya geçirilebildiğini ve semptomların uzun sürebildiğini belirten Prof. Dr. Kömürcüoğlu, üçlü salgın konusunda şu bilgileri verdi: "Gençlerde ve erişkinlerde Haemophilus influenzae tip B (HiB) bakterilerinin neden olduğu H. İnfluenza, ağır gribe neden olan etken ve yakalanıldığında iyileşme süreci uzun ve zor oluyor." Kovid-19 vakalarının da son günlerde tekrar artmaya başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Kömürcüoğlu, "Genelde ayaktan geçiriliyor ancak özellikle yaşlı ve ek hastalığı olanlarda zatürreye (pnömoni) sebep olarak ağır seyredebiliyor" dedi. Prof. Dr. Kömürcüoğlu, çocuklarda RSV'nin özellikle trakeit ve bronşit tablosuyla kendisini gösterdiğine dikkat çekerek, "Çocuklardan evdeki yetişkinlere de geçiyor, bu yüzden virüsler yayılabiliyor" dedi.