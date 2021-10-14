Uçuğu tek seferde yok ediyor! İşte doğanın mucizesi olan besin...

Uçuk yılın farklı dönemlerinde sıklıkla tekrarlayabiliyor. Fakat uçukla mücadele etmek, düşündüğünüzden daha kolay olabilir. İşte uçuğunuzu kısa sürede geçirebilecek birkaç ipucu...

Sarımsak

Sarımsak , güçlü bir doğal antimikrobiyal etkiye sahiptir ve iyileşme süresini kısaltmaya yardımcı olabilir. Doğrudan uçuklara uygulanabilir. Erken bir karıncalanma aşamasında kullanırsanız ve kabarcıkları ortaya çıkmadan önce yakalarsanız, onların gelişmesini engelleyebilir.





Uçucu yağlar

Nane ve çay ağacı esansiyel yağları, antiviral, antibakteriyel ve antiseptik özellikleriyle bilinir ve bazı araştırmalar, bu yağların erken aşamalarda uygulandığında yaraların gelişmesini engelleyebileceğini göstermiştir.

Bu yağlardan bir veya iki damla bir çay kaşığı hindistancevizi veya zeytinyağı ile seyreltin ve pamuk yardımıyla yaraya uygulayın. Tahrişi önlemek için "karıncalanma" aşamasında yağları kullanın.

C vitamini

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bağışıklık sistemini güçlendirmek anahtardır ve C vitamini iyi bilinen bir antioksidan ve bağışıklık güçlendiricidir. Sisteminize almanın en iyi yolu, C vitamini açısından zengin yiyeceklerdir.





Limon balsamı

Limon balsamı, bir krem veya konsantre merhemdir ve uçuk için etkili bir bitkisel ilaçtır. İyileştirici ve antibakteriyel özellikleri ile bilinen birkaç bitki özü içerir. Bu ürün düzenli olarak uygulandığında iyileşme sürecini yarı yarıya azaltabilir. Günde birkaç kez doğrudan etkilenen bölgeye uygulayın.

Aloe vera

Aloe vera antibakteriyel bir ürün olarak çok etkilidir ve uçuklar bakterilerden kaynaklanmasa da aloe uygulamak olası herhangi bir enfeksiyonu önleyecektir. Bu bitki aynı zamanda ağrı ve rahatsızlığı gidermede ve iyileşmeyi hızlandırmada oldukça etkilidir.

Elinizde bitki varsa, yaklaşık 2 cm uzunluğunda kalın bir parça alın, cildi çıkarın ve yapışkan yarı saydam jel göreceksiniz. Jeli uçuğun üzerine uygulayın ve yaklaşık 20 dakika orada bırakın. Sadece bir uyarı, jel çok acı, bu yüzden muhtemelen uygulamadan sonra dudaklarınızı yalamaktan kaçınmalısınız. Tedaviyi günde birkaç kez tekrarlayın.

Meyan kökü





Meyan kökü yıllardır şifalı bir ürün olarak kullanılmaktadır ve antiviral olduğu düşünülen glisirizik asit içerir. Meyan kökü ekstresini doğrudan yaraya merhem olarak uygulayabilir veya dahili olarak kapsüller halinde alabilirsiniz.

Ekinezya

Ekinezya, en güçlü bağışıklık sistemi uyarıcılarından biridir ve uçukları önlemek için tam olarak ihtiyacınız olan şeydir. Sıvı, tentür veya hap gibi farklı şekillerde düzenli olarak alınabilir.

E Vitamini

E vitamini, hasarlı cilt hücrelerini onarmaya ve yenilerini büyütmeye yardımcı olarak hızlandırır . Bunu elde etmenin iki yolu vardır: E vitamini yağını doğrudan hasarlı cilde uygulayabilir veya E Vitamini yüksek yiyecekler yiyebilirsiniz.