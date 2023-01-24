Uçuk Bulaşıcı Mı? Dudaktaki Uçuk Bulaşır Mı, Temasla Başkasına Geçer Mi?

Uçuk virüsü birçok insanın hayatında karşılaştığı ve sebebini merak ettiği problemlerden biri olmuştur. Bununla birlikte insanlar uçuk nedir sorusunu da merak etmektedirler. Birçok bölgede çıkan bu uçuklar bulaşıcı mıdır ve temasla başkasına geçer mi soruları ise insanların aklına gelen en temel sorulardandır. Bu metnimizde uçuk ile alakalı tüm ayrıntıları sizler için derledik. Haydi hep beraber okuyalım.

Uçuk Nedir?

Uçuk, Herpes simplex virüsünün deri yoluyla bulaşması sonucu gelişen ve ömür boyu tekrar edebilen viral bir enfeksiyondur. Herpes labialis dudaktaki, herpes genitalis cinsel bölgedeki uçuk enfeksiyonuna verilen isimdir ve bunlar dışında ayrıca göz, beyin gibi organlarda dahi herpes enfeksiyonu olabilir. Kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olması durumunda genellikle bir hafta içerisinde kendiliğinden geçebilen Herpes enfeksiyonlarında ağrılı ve kaşıntılı yaralar da söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda hekim tarafından krem veya çeşitli ilaçlar verilebilir. Tedavinin başarılı olması için enfeksiyon fazla ilerlemeden bir hekime başvurulmalıdır. İlerleyen uçuk enfeksiyonlarında tedavinin tamamlanması daha uzun bir zaman alır. Eğer yılda birkaç kere tekrarlayan uçuk enfeksiyonları oluyorsa antiviral tedavisi uygulanabilir.

Uçuk Virüsü

Herpes simplex virüsünün Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki tipi vardır. Herpes virüs tip 1 genellikle dudak, burun çevresi gibi yüz bölgesindeki enfeksiyonlardan, Herpes virüs tip 2 ise genital ve anal bölgedeki enfeksiyonlardan sorumlu olabilmekle beraber genital bölgedeki uçuklarda da Herpes virüs tip 1'e rastlanabilmektedir.

Herpes Tip 1 kişilere genellikle çocukluk döneminde direkt deri teması, ortak havlu gibi eşyalarla veya uçuk virüsü taşıyan kişinin tükürük salgısından damlacıkla bulaşabilir. Yine hem Tip 1 hem de Tip 2, gençlik döneminden itibaren cinsel ilişki ile bulaşır. Genellikle 2-20 gün içinde belirti verir.

Uçuk Bulaşıcı Mıdır?

Uçuklar bulaşıcı rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Genital virüsler korunmasız cinsel ilişki sonrasında yayılım gösterebilmektedir. Dudak bölgesi ve diğer bölgeler de çıkan uçuklar da yine temas yoluyla yayılım göstermektedir. Eşya paylaşımı veya enfekte olan bölgeye temas ile uçuk bulaştırılabilir. Fakat tüm bunların dışında hormonsal değişiklikler, korku, ameliyat veya aşırı stres gibi durumlarda vücudun farklı bölgelerinde uçuk çıkmasına neden olabilir.

Uçuk Belirtileri Nelerdir?

En yaygın görülen uçuk belirtileri şu şekildedir:

Kaşıntı

Ateş

Dudaklarda karıncalanma

Kuru, tahriş olmuş ve pul pul görünen bir cilt

Yüzde ve ağız içinde küçük kabarcıklar

Şişmiş lenf bezleri

Kas ağrısı

Su toplaması

Kızarıklıklar

Tekrarlayan ataklarda (yüzde 60-90 oranında tekrarlar) hasta ya hiç farketmez ya da hafif bir kaşıntı ve yanma sonrası ufak su toplayan kabarcıklar olur ve kabuklanarak iyileşir.

Dudakta Uçuk Neden Çıkar?

Dudak bölgesinde çıkan uçuklar diğer alanlara göre daha hafif geçer ve çok fazla ağrı hissine neden olmaz. Dudak çevresi veya ağız çevresinde meydana gelir ve kabarcık şeklinde görülür. Dudak bölgesinde gözlemlenen uçuklar eczaneden reçetesiz alınabilen uçuk kremleriyle birkaç gün içinde geçebilmektedir ve bu uçuklar birkaç defa kendini tekrarlayabilir.

Dudaktaki Uçuk Bulaşır Mı?

Dudakta meydana gelen uçuk virüs kaynaklıdır ve Herpes simpleks virüsünün neden olduğu bu durum kişiden kişiye temas yolu ile bulaşabilmektedir. Bunu engellemek için eller sık sık yıkanmalı ve diğer kişiler ile cilt temasından kaçınılmalıdır. Yaralar, belli olmasalar dahi bulaşıcı özelliktedir. Ruj gibi kozmetik ürünleri ve yiyecekleri paylaşmak da yakın temas ile uçuğun bulaşmasına neden olur. Mutfak eşyaları gibi ağıza temas eden ürünler de kişiye özel olmalıdır. Virüs bulaşıp iyileştikten sonra uykuda kalır. Virüs daha sonra herhangi bir zamanda yeniden etkin hale gelebilir. Dudakta uçuk olması halinde bu dönem boyunca küçük çocukları ve bebekleri öpmekten kaçınılması tavsiye edilir. Çocuklarda ve bebeklerde uçuk pek sık rastlanılan bir durum olmamakla birlikte yine enfekte kişinin temas etmesi halinde gözlemlenebilir.

Uçuk Tedavisi

Bugün için uçuğun kesin tedavisi mümkün değildir. Kullanılan virüs enfeksiyonuna karşı ilaçlar enfeksiyonu kontrol altına alır ve mevcut uçuğun kaybolmasını sağlar ancak virüsü vücuttan tam olarak yok edemez.