Unutkanlık sandığınız DEHB olabilir! Eğer bu belirtiler de eşlik ediyorsa...

'DEHB'Lİ BEYİN FARKLI ŞEKİLDE TEPKİ VERİYOR'

DEHB'yi 'beynin dikkat, planlama, dürtü kontrolü ve hareket düzenleme mekanizmalarını etkileyen süreğen bir nöropsikiyatrik bozukluk' olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, "Bu kişilerdeki durum nöroçeşitliliğe (neurodivergent) bağlıdır. Nörotipik kişilerle karşılaştırıldığında DEHB'li kişilerin iki ana beyin bölgesinde farklılıklar vardır: frontal lob ve bazal gangliyonlar. Frontal lob, yönetici işlevler, dikkat, karar verme ve dürtü kontrolünde önemli bir rol oynarken, bazal gangliyonlar ödül işleme ve hareket için hayati önem taşır. DEHB'li kişi, bir görev üzerinde çalışırken nörotipik bir beyinden daha farklı şekilde tepki verir" dedi.

'YETİŞKİNLİKTE GÖRÜLEN DEHB, PEK ÇOK YÖNÜYLE ETKİLEYEBİLİYOR'

Yetişkinlikte görülen DEHB'nin kişiyi pek çok yönüyle etkileyebileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Bektaş, "Çoğu zaman belirtiler çocukluk çağında başlar ancak etkileri yaşam boyu sürebilir. Sadece ders çalışmayı ya da okul başarısını değil; iş, sosyal yaşam, ilişkiler ve günlük görevler gibi birçok alanı etkiler. Ağırlıklı olarak dikkatsizliğin görüldüğü tip ve ağırlıklı olarak hiperaktif /dürtüsel tip olarak iki farklı tipte görülebilir. Bu nedenle her DEHB vakası birbirinin aynı şikayetlerle başvurmayabilir" diye konuştu.