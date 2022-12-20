Üre Nefes Testi Nedir? C14 Üre Nefes Testi Nasıl Yapılır, Helikobakter Sonucu Pozitif Olunca Ne Olur?

Mide rahatsızlıklarının tanısı için yapılan üre nefes testi nedir diye araştıran kişiler vardır. Üre nefes testi neden yapılır diye soruyorsanız eğer, başta Helikobakter Pylori olmak üzere değişik bakterilerin neden olduğu komplikasyonların anlaşılmasına yardımcı olur. C14 üre nefes testi nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlar için bu, mide hastalıklarının teşhisi için önemli bir uygulamadır. Enfeksiyona neden olan Helicobakter testi nasıl yapılır? Hastanın üreaz testi pozitif olunca ne olur?

Üre Nefes Testi Nedir ve Neden Yapılır?

Bu test, mide zarında bulunan ve üreyerek çoğalan bir bakteri olan Helicobacter Pylori'nin varlığını tespit etmeyi mümkün kılar. İlk olarak teşhis etmek, daha sonra tedavinin sonucu görmek ve tedavinin bitiminden ortalama 4 hafta sonra bakterilerin yok olup olmadığını kontrol etmek için yapılır. Radyoaktif veya invaziv olmayan bir işlemdir. Hasta, üre nefes testini yaptırmadan önce yaklaşık 6 saat boyunca aç olmalıdır. Ek olarak, sigara ve farklı içecekler de tüketilmemelidir.

Nefes testi, çok basit ve kısa süren bir uygulamadır. Testi yaptıracak kişiden, içinde üre olan bir su ile önce ağzını çalkalaması ve içmesi istenir. Ortalama 30 dakika sonra hasta, derin nefes alır ve mavi bir tüpe tüm gücüyle nefesini verir. Hava örnekleri ise karışıklık olmaması için hastaların isimlerinin yazıldığı farklı cam tüplerde toplanarak laboratuvara gönderilir. Hastanın test sonucu pozitif ise Helikobakter Pylori enfeksiyonuna sahip olduğu söylenebilir.

Üreaz Testi Nedir ve Pozitif Olması Ne Demektir?

Çağımızın en yaygın olan mide hastalıklarından gastrit ve ülserin tanısı için yapılan bir testtir. Esas amacı, midede Helikobakter Pylori bakterisini tespit etmektir. Mideden biyopsi ile alınan mukoza örneği, özel olarak üretilmiş olan bir solüsyon ile test edilir. Helikobakter Pylori'de bulunan üreaz, üreyi amonyağa çevirir. Böylece sıvının pH seviyesinde artış gözlemlenir. İndikatörde renk değişimi meydana gelerek sıvı kırmızı olur ve bu testin pozitif olduğu anlamına gelir. Testi pozitif olan kişinin midesinde Helikobakter Pylori olduğu anlaşılır.