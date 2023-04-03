Uyandığınızda ağrınız oluyorsa dikkat! O hastalığın habercisi olabilir...

Sabahları yorgun uyanmak bir yana, eğer eklemlerinizde ağrınız oluyorsa eklem iltihabına (Artrit) işaret ediyor olabilir. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “Artritin en önemli belirtisi sabah tutukluğudur. Bu belirti, istirahat sonrasında da belirgindir. Aktivite ile bu ağrı ve tutukluğunda belirgin azalma olur” diyor ve neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

İHA Giriş Tarihi: 03.04.2023 14:16 PAYLAŞ ABONE OL

Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, artrit hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sayarlıoğlu, "Eklemlerde iltihap mikroplarla gelişebileceği gibi, romatizmal hastalıklarda mikrop olmadan da gelişebilir. Eklemler vücudun sürekli kullanılan bölümleri olduğundan artrit kişiyi son derece rahatsız eden bir bulgudur. Hasta elini kolunu oynatmakta zorlanır, merdiven inip çıkması, çömelip kalkması tam bir eziyet haline gelir. Artrit iltihaplı romatizmaların önemli bulgularından biridir. Romatizmal hastalıkların önemli bir kısmına eşlik eder. Ancak romatizmal hastalıklar içerisinde eklemi etkilemeyen ya da az etkileyen hastalıklar da vardır" diye konuştu.



Hareketler kısıtlanabilir

İltihaplı bir eklemin en önemli bulgusunun ağrı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sayarlıoğlu, "Örneğin, belirgin bir el bileği iltihabında hasta sabah kalktığında el bileğini rahat hareket ettiremez, çünkü ağrılıdır. Elbisesini, çorabını giyinmekte zorluk yaşar. Bir kavanoz kapağını açamaz, bıçak ile bazen bir ekmek dilimleyemez. İltihaplı bel romatizmalarında ise sabahları belirgin sırt, bel ve kalça ağrısı vardır. Bazen hastanın açılması, eklemlerinin yumuşaması saatleri bulur" şeklinde konuştu.