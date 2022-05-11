Uygun şekilde çıkarılmazsa ölüme neden olabiliyor!





"Keneyi yakarak veyahut da kimyasal bir şey dökerek çıkarılmaya çalışılması en tehlikelisi"

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, Kırım Kongo Kanamalı ateşi vakalarının hava şartlarından dolayı geç ama yoğun bir şekilde başladığını söyledi. Hastanede 1'si yoğun bakımda 6 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirten Parlak, "Yoğun bakımdaki hastamız toparlanıyor, düzelme sürecinde. Hastalarımızın keneyi ne şekilde çıkarttıklarını ayrıntılı sorguluyoruz. Birkaç tane hastamız kendileri ve kurallara uymadan keneyi çıkarmış. Bir hastamız hayvanlarının üzerindeki keneleri tek tek çıplak elle kendisi çıkarmış. Keneyle teması olduktan iki gün sonra da semptomla bize geldi. Diğer bir iki hastamız da yine kurallara uymadan biraz ezerek, zorlayarak çıkarmışlar keneyi. Kene çıkarılma süreci çok önemli. Çünkü uygun şekilde kene çıkarılmadığı takdirde bulaş ihtimali artıyor. Eğer zorlanarak çıkarılırsa kene o sırada virüsü taşıyorsa bulaş riski yüksek oluyor. Keneyi yakarak veyahut da kimyasal bir şey dökerek çıkarılmaya çalışılması en tehlikelisi bu. Bu sırada kene sekresyonlarını aktarıyor. Eğer virüsü taşıyorsa bu şekilde bulaştırmış oluyor" dedi.