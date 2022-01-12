Uyku sırasında bunu yaşıyorsanız dikkat! Hastalıkların belirtisi...

Horlama, altta yatan birçok neden ile birlikte ortaya çıkıyor. Bu nedenle bir uzman danışmanlığında doğru seçenekleri bir araya getirmek oldukça önemli. Bu sayede bu sorunları ortadan kaldırarak, horlamayı da tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o nedenler...

Kilolu İnsanlar Daha Çok Horluyor

Erişkinlerin %45'i ara sıra, %25'i ise devamlı olarak horlamaktadır. Özellikle erkeklerin, kadınlardan daha çok horladığı da bilinmektedir. İdealin üzerinde kiloya sahip olan erkekler daha çok hormalakta ve yaşlarının ilerlemesi ile birlikte bu problem daha da büyümektedir. Bu nedenle horlama sorununu yenmek için atılması gereken ilk adımların, kiloluysanız kilo vermek, kullanıyorsanız tütün ve tütün ürünlerini bırakmak olduğunu unutmayınız!

Direkt Ameliyata Yönlendirmek Doğru Değil

Burun tıkanıklığı, horlamayı yaratan kaynaklar arasında gösterilebilir. Burun tıkanıklığını gidererek horlama problemini ortadan kaldırmak amacıyla, ilaç kullanımı veya cerrahi operasyon gerekebilir. Fakat bazı durumlarda bu ameliyat bile sorunu çözmeyebilir. Bu aşamada, boğazda veya dil kökünde bir problem olup olmadığı araştırılır.

İşte bu sebeplerle, horlama problemi yaşayan hastanın direkt ameliyata yönlendirilmesi doğru olmayacaktır.