Uykudan yarım saat önce bir bardak için! Deliksiz uykunun, stressiz yaşamın sırrı…

Beslenme koçu Jess Bloom papatya çayının genellikle uykusuzluk ve diğer uyku sorunları için doğal bir çare olarak kullanıldığını belirtti. Kasları gevşetmeye ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilecek doğal, sakinleştirici bir etkiye sahiptir, bu da uykuya dalmayı kolaylaştırabilir.
Çalışmalar, papatya çayının uyku kalitesini ve süresini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Bir araştırma, iki hafta boyunca papatya çayı içen kişilerin, çayı içmeyenlere göre daha hızlı uykuya daldıklarını ve daha kaliteli bir uyku yaşadıklarını bildirdi. Sürekli uykusuzluk sorunuyla mücadele ediyorsanız, papatya çayı denenecek bir şey olabilir.
Çay Danışma Paneli'nden ( TAP) araştırmacı ve kimyager Dr. Dr Bond şunları söyledi: "Bazı araştırmalar, bir fincan papatya çayından sonra çok çabuk uykuya dalabileceğinizi göstermiştir. En iyi tahminler, papatya çayının sizi uykulu hale getirmesinin 30 ila 45 dakika sürdüğünü gösteriyor."
Bu popüler çayın uykunuza yardımcı olabilmesinin nedeni, "hafif" sakinleştirici özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Dr Bond şunları söyledi: "Bu yatıştırıcı etkiler, beyindeki benzodiazepin reseptörlerine bağlanan papatyada bulunan flavonoid, apigenin nedeniyle olabilir."
Benzodiazepin reseptörleri, yatıştırıcı bir etki yaratmak için etkileşime girdiği reseptörlerdir. Papatyadaki diğer bileşikler de yatıştırıcı bir etki yaratmak için benzodiazepin reseptörlerine bağlanabilir, ancak bu diğer bileşiklerin rolü çok iyi anlaşılmamıştır.
En iyi yanı, günde sadece bir bardak gerektirdiği için günlük rutininize uygulamanın çok kolay olmasıdır.
Bir TAP araştırma incelemesi, her gün bir fincan papatya çayı içmenin daha kaliteli uykuyu teşvik edebildiğini tespit etti. Dr Bond, "Uykuya dalmanıza yardımcı olması için yatmadan 30 ila 45 dakika önce bir bardak papatya çayı için" diye ekledi.
Bununla birlikte, aylardır uykuyla mücadele ediyorsanız veya uyku eksikliğinin günlük hayatınızı etkilediğini düşünüyorsanız, bir aile hekimine görünmenizi öneriyor.