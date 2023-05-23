Uykudan yarım saat önce bir bardak için! Deliksiz uykunun, stressiz yaşamın sırrı…

Benzodiazepin reseptörleri, yatıştırıcı bir etki yaratmak için etkileşime girdiği reseptörlerdir. Papatyadaki diğer bileşikler de yatıştırıcı bir etki yaratmak için benzodiazepin reseptörlerine bağlanabilir, ancak bu diğer bileşiklerin rolü çok iyi anlaşılmamıştır.

Bu popüler çayın uykunuza yardımcı olabilmesinin nedeni, "hafif" sakinleştirici özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Dr Bond şunları söyledi: "Bu yatıştırıcı etkiler, beyindeki benzodiazepin reseptörlerine bağlanan papatyada bulunan flavonoid, apigenin nedeniyle olabilir."

En iyi yanı, günde sadece bir bardak gerektirdiği için günlük rutininize uygulamanın çok kolay olmasıdır.

Bir TAP araştırma incelemesi, her gün bir fincan papatya çayı içmenin daha kaliteli uykuyu teşvik edebildiğini tespit etti. Dr Bond, "Uykuya dalmanıza yardımcı olması için yatmadan 30 ila 45 dakika önce bir bardak papatya çayı için" diye ekledi.