Uykusuzluğa en doğal çare! 60 saniyede mışıl mışıl uyumanıza yardımcı oluyor

Bu yöntemlerden birini ya da birkaçını birlikte deneyerek size en uygun olanı bulabilirsiniz. Bu sayede uyku kalitenizin neden düştüğünü de anlamanız mümkün.

UYKU MASKESİ KULLANIN

Yatak odanız karanlık olsa bile, ışık pencerelerden ve kapıların altından girerek uykunuzu bölebilir. Gözlerinizi iyi kapatan ve takması rahat bir uyku maskesi edinebilirsiniz. Ekstra rahatlık için, ağırlıklı bir maske veya lavanta gibi sakinleştirici bir koku ile bir maske deneyin.

ODA SICAKLIĞINI DÜŞÜRÜN

İdeal uyku ortamı, normalden biraz daha soğuk olmalıdır. Bu nedenle geceleri odanızdaki ısıyı biraz düşürmek yatak odanızı daha rahat ve uyumaya elverişli hale getirecektir.