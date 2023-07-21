Uykusuzluğa en doğal çare! 60 saniyede mışıl mışıl uyumanıza yardımcı oluyor

Bu yöntemlerden birini ya da birkaçını birlikte deneyerek size en uygun olanı bulabilirsiniz. Bu sayede uyku kalitenizin neden düştüğünü de anlamanız mümkün.
UYKU MASKESİ KULLANIN
Yatak odanız karanlık olsa bile, ışık pencerelerden ve kapıların altından girerek uykunuzu bölebilir. Gözlerinizi iyi kapatan ve takması rahat bir uyku maskesi edinebilirsiniz. Ekstra rahatlık için, ağırlıklı bir maske veya lavanta gibi sakinleştirici bir koku ile bir maske deneyin.
ODA SICAKLIĞINI DÜŞÜRÜN
İdeal uyku ortamı, normalden biraz daha soğuk olmalıdır. Bu nedenle geceleri odanızdaki ısıyı biraz düşürmek yatak odanızı daha rahat ve uyumaya elverişli hale getirecektir.
IŞIK GEÇİRMEYEN PERDELER KULLANIN
İyi bir uyku için karanlık bir oda da önemlidir ve evinizin içindeki veya dışındaki ışıklarla sık sık uyanıyorsanız, karartma perdeleri büyük bir fark yaratabilir.
YATMADAN BİR SAAT ÖNCE TELEFONUNUZU KULLANMAYI BIRAKIN
Bugünlerde hemen hemen herkes 7/24 telefonlarına yapışmış durumda ve bu, uykunuzu ciddi şekilde etkileyebilir. Eski model bir çalar saat alın ve telefonunuzu başka bir odada şarjda bırakın. Kısa sürede uykunuzun düzene girdiğini görebilirsiniz. Ek bir avantaj olarak, uyanır uyanmaz sosyal medyanızı kontrol etmediğiniz, daha sakin bir sabaha başlarsınız.
AKŞAMLARI EGZERSİZ YAPIN
Akşamları biraz fiziksel aktivite yapmak, ister sadece yürüyüş yapmak, ister spor salonunda zorlu bir egzersiz yapmak, yatma vakti geldiğinde iyi ve yorgun hissederek daha rahat uyumanıza yardımcı olabilir.
YATAK ODASINA TELEVİZYON KOYMAYIN
Hafta sonları yatakta uzanıp televizyon izlemek ne kadar eğlenceli olsa da bu durum olumsuz uykunuzu etkiliyor olabilir. En sevdiğiniz programları art arda izledikten sonra uyumak için mücadele ediyorsanız, televizyonu yalnızca oturma odasıyla sınırlamanın zamanı gelmiş olabilir.
MEDİTASYONU DENEYİN
Meditasyonun kaygıyı azalttığı ve rahatlamaya yardımcı olduğu gösterilmiştir ve bu tam olarak çoğumuzun yatmadan önce ihtiyacı olan şeydir. Bunun için yoga yapmayı deneyebilir, çeşitli sakinleştirici müzikler dinleyebilirsiniz.
KENDİNİZE BİR UYKU SAATİ BELİRLEYİN
Yetişkin olmanın ayrıcalıklarından biri dilediğimiz saatte uyumak olsa da çok geç saatlere kadar uyanık kalmak uyku sağlığınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Makul bir uyku saati belirleyin ve hafta sonları bile her gün bu programa bağlı kalmaya çalışın.
RUTİNİNİZE SADIK KALIN
Bir yatma vakti belirledikten sonra, öncesinde de sizin için dinlenmenin en ideal yolunu bulabilirsiniz. Bazı insanlar arkalarına yaslanıp bir saat kitap okumayı severken, bazıları da aileleriyle vakit geçirip yatmadan önce cilt bakımı yapmayı sever. Sakinleşmenin rahatlatıcı bir yolunu bulun ve ona bağlı kalın.
DOĞRU PİJAMAYI BULUN
Gecelerin çok soğuk (veya çok sıcak) olması uyumayı neredeyse imkansız hale getirir ve pijamalar doğru düzeyde rahatlığı bulmada büyük rol oynar. Sıcak bir gecede uyurken, bol ve nefes alabilen pamuklu pijamaları tercih edin ve soğukta ise üşümemek için, uzun bir pijamanın içerisine uzun bir içlik giyerek ekstra bir yalıtım katmanı ekleyin.
YATMADAN ÖNCE ORTAMI HAZIRLAYIN
Yatmadan birkaç saat önce, evinizi uyumak için daha rahat bir alana dönüştürmek önemlidir. Kısılabilir ışıklarınız varsa, onları daha kısık bir seviyeye getirin ve vücudunuzun uyku moduna girmesine yardımcı olmak için arka planda rahatlatıcı bir müzik çalmayı değerlendirebilirsiniz.
KAFEİNİ BELİRLİ BİR SAATTEN SONRA KESİN
Kahve lezzetli olsa da çok geç saatlerde tüketmek uykunuzu olumsuz etkileyebilir. Birçok uzman, öğlen veya öğleden sonra 2'den sonra kafein tüketimini kesmeyi öneriyor. Böylece uyku vakti geldiğinde enerji veren kafein sisteminizden atılmış olacak.
YATMADAN ÖNCE YEMEK YEMEYİN
Herkes gece yarısı atıştırmalığını sever, ancak çok geç yemek, akşam yemeğinizi sindirmenin sizi dinlendirici bir gece uykusundan alıkoyabileceği anlamına gelebilir. Yatmadan bir veya iki saat önce (tıbbi olarak gerekli olmadıkça) yemek yemeyi bırakmaya çalışın ve bunun uyku ortasındaki huzursuzluğa yardımcı olup olmadığına bakın.