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Uyumadan önce yoğurt yediğinizde etkisine inanamayacaksınız! Özellikle gece aç karna yerseniz…

Yatmadan önce hepimizin karnının acıktığı olmuştur. Ancak o saatlerde ağır veya fazla yemek hem gece boyu uykumuzu hem de ertesi gün kötü hissetmemize neden olur. Bu noktada tüketebileceğiniz bir kase yoğurt ise sağlığınız için de faydalı ideal bir atıştırmalık olabilir. İşte sindirim problemlerinden uyku sorunlarına pek çok derde deva olan yoğurt hakkında bilmeniz gerekenler…

Giriş Tarihi: 02.09.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 15:34
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Uyumadan önce yoğurt yediğinizde etkisine inanamayacaksınız! Özellikle gece aç karna yerseniz…

Sağlıklı ve zinde hissetmek için bir kase yoğurdun içerisine meyve ekleyip tüketmek fazladan şeker ve yağ almadan lezzetli bir atıştırmalık seçeneği sunar.

Yoğurt, aynı zamanda mideyi sakinleştirmeye yardımcı olabilecek probiyotikler açısından zengindir ve sirkadiyen ritimleri düzenlemeye yardımcı olan bir amino asit triptofan bakımından ideal bir kaynaktır.

Özellikle şişkinlik hissettiğimiz ya da yemeği fazla kaçırdığımız bir günün ardından yoğurt gibi yüksek protein içeren bir gıda tüketmeniz iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Bu proteinli yiyeceklerin içerisinde yüksek miktarda triptofan bulunmaktadır. Ve bu madde, uykuyu düzenlemeye yardımcı olan iki hormonunun, serotonin ve melatonin, üretiminde etkilidir.

SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ İYİLEŞTİRİP DAHA İYİ UYUMANIZI SAĞLAR

2015 yılında Gastroenterology & Hepatology'de yayınlanan bir araştırma mide ve bağırsak sorunları ile uyku sorunları arasında ciddi bir ilişki olduğunu kanıtladı. Bununla beraber bilim insanları yoğurdun içerdiği probiyotiklerin bağırsak sağlığını iyileştirme üzerinde potansiyel ilişkisine dair çalışmalar yaptı.

Probiyotikler, Lactobacillus ve Streptococcus suşları dahil olmak üzere faydalı bakterilerin aktif canlı kültürlerine verilen isimdir. Harvard Kadın Sağlığı İzleme Örgütü'nün belirttiği üzere, yoğurttaki probiyotikler, bağırsaklardaki doğal enzimleri taklit etme eğilimindedir. The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan 2004 tarihli bir araştırmaya göre ise yoğurttaki canlı kültürler, laktik asit üreten bakteriler içermektedir ve sindirimi düzenlemeye yardımcı olarak çok çeşitli gastrointestinal hastalıkların semptomlarını hafifletir.

Yoğurdun türü protein bakımından yüksek ve az miktarda katkı maddesi içerdiği sürece önemli değildir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Geceleri çok acıkan ve yemek yemeden uyuyamayanlar için de yoğurt ideal bir tercih olacaktır. Hem bağırsakların çalışmasına destek olacak hem de tok tutacağı için zayıflamaya önemli katkıda bulunur. Özellikle yatmadan önce aç karna yoğurt yemek zayıflama üzerinde çok daha etkilidir.

SADE YOĞURT SEVMEYENLERE TAVSİYELER

Eğer yoğurdu sade yemekte zorlanıyor ya da tadını sevmiyorsanız içerisine tatlılığını artırmak için farklı malzemeler eklemeniz mümkündür. Özellikle atıştırmalık olarak canınız farklı bir şeyler istiyorsa içerisine rendelenmiş ve süzülmüş yoğurt, limon ve tuz ekleyerek değişik bir seçenek hazırlayabilirsiniz.

Geceleri tüketebileceğiniz lezzetli bir atıştırmalık daha kereviz, havuç, dolmalık biber, salatalık veya size kalori, yağ veya karbonhidrat sağlamadan kıtırlık verebilecek seçeneklerle yoğurdu birlikte tüketebilirsiniz.

Aynı zamanda yoğurt yemeyi kesinlikle istemiyorsanız onun yerine uzmanların önerdiği kefiri de tüketebilirsiniz. Onlar da benzer şekilde yüksek oranda prebiyotik içermekle birlikte çeşitli yararlar sağlamaktadır.

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