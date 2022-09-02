Uyumadan önce yoğurt yediğinizde etkisine inanamayacaksınız! Özellikle gece aç karna yerseniz…

KİLO VERMEYE YARDIMCI Geceleri çok acıkan ve yemek yemeden uyuyamayanlar için de yoğurt ideal bir tercih olacaktır. Hem bağırsakların çalışmasına destek olacak hem de tok tutacağı için zayıflamaya önemli katkıda bulunur. Özellikle yatmadan önce aç karna yoğurt yemek zayıflama üzerinde çok daha etkilidir.

SADE YOĞURT SEVMEYENLERE TAVSİYELER Eğer yoğurdu sade yemekte zorlanıyor ya da tadını sevmiyorsanız içerisine tatlılığını artırmak için farklı malzemeler eklemeniz mümkündür. Özellikle atıştırmalık olarak canınız farklı bir şeyler istiyorsa içerisine rendelenmiş ve süzülmüş yoğurt, limon ve tuz ekleyerek değişik bir seçenek hazırlayabilirsiniz.