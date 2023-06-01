Uyuz rahatsızlığı küçükten büyüğe her yaşta ortaya çıkabilecek bir hastalıktır. Bu rahatsızlığa akar ismiyle tanımlanan böcekler neden olmaktadır. Doğru tedavi ile uyuz hastalığından kısa sürede kurtulabilmek mümkündür. Bu yazımızda sizler için uyuzun geçtiğini nasıl anlarız, uyuzun bittiği nasıl anlaşılır, tamamen geçmesi ne kadar sürer gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Uyuzun Geçtiğini Nasıl Anlarız?

Uyuz, insana bulaştığında gerek kaşıntısıyla gerek görüntüsüyle insana ciddi rahatsızlık veren bir durumdur. Uyuza insan vücuduna yerleşen ve gözle görülemeyecek kadar minik olan, akar ismiyle tanımlanan parazitler sebep olmaktadır. Bu küçük böcekler insan vücudunun üst kısmına yumurtalarını bırakmaktadır. Bu yumurtalardan çıkan larvalar vücutta istenmeyen durumların yaşanmasına yol açmaktadır. Uyuz rahatsızlığının en önemli belirtilerinden biri şiddetli kaşıntı ve sivilceyi andıran kırmızı döküntülerdir. Bu hastalığın kuluçka dönemi olduğu için en başında belirti vermeyebilir. Uyuz bulaşıcı bir hastalık olduğu için hijyene daha fazla önem verilmesinde fayda vardır. Günümüzde birçok kişi uyuzun bittiğini nasıl anlarız diye merak eder. Uyuz hastalığının belirtileri ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir doktora gidilmesi tavsiye edilir. Doktorun uyuz hastalığı için verdiği birtakım topikal kremlerle kısa süre içerisinde iyileşme görülmektedir.

Uyuzun Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Uyuz hastalığı son derece bulaşıcı bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Başkalarına uzun süreli temas ile kolay bir şekilde geçebilir. Uyuza yakalanan bir insanın kişisel eşyalarını, giysilerini sık sık temizlemesi ve ortak kullanılan eşyalara dokunmaması gerekmektedir. Uyuz hastalığı doktorların uyguladığı doğru tedavi yöntemleriyle iki ile dört hafta arasında vücuttan tamamen temizlenen bir hastalıktır. Kişilerin uygulanan tedavilerden tam verim alabilmesi için tedaviyi yarıda kesmemesi büyük önem taşımaktadır. Tedavi sonunda uyuzun bittiğini işaret eden bazı belirtiler görülmektedir. Bu belirtiler genel olarak şöyledir: