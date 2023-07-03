Uzağı bu şekilde görenler dikkat! Önemli bir hastalık belirtisi...

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, uzağa bakarken çift görme, bilimsel adıyla 'diplopi' hakkında önemli bilgiler aktardı. Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, birçok kişi tarafından yaşanabilen ve genellikle geçici bir durum olan çift görmenin, ciddi bir sağlık probleminin belirtisi olabileceğini, tıbbi yardım gerektirebileceğini, bu nedenle ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.



Çift görmenin en sık nedeni gözde kayma ve şaşılık

Çift görmenin en sık nedeninin gözde kayma ve şaşılık olduğunu ifade eden Dr. Çağatay, "İçe kaymanın uzağa bakışta arttığı durumlarda çift görme yıllar içinde artar. Hastalarımız en sık olarak yollarda şeritlerin iç içe geçtiğini ifade etmektedir" dedi.

Çift görmenin travma ve bazı ilaçlara bağlı yan etki şeklinde geçici olarak da ortaya çıkabileceğini ifade eden Dr. Çağatay, "Örneğin; son yıllarda botoks uygulamaları sonrasında hastalar, geçici çift görme sorunları ile başvuruyor. Buradaki çift görme tipik olarak yan bakışlarda ortaya çıkıyor. Diğer önemli ve sık karşılaştığımız çift görme sebepleri beyin ve beyin damarlarında bağlı hastalıklardır. Unutulmaması gereken en önemli şey; yeni ortaya çıkan tüm çift görme sorunları ihmal edilmeden acil olarak tıbbi inceleme ve araştırma gerekir" şeklinde konuştu.

Çift görmeye neden olan bazı sorunların nörolojik olduğuna değinen Dr. Çağatay, "İnme, beyin tümörü, beyin damarlarında anevrizma, multipl skleroz gibi hastalıklar uzağa bakarken çift görme problemine yol açabilir" şeklinde bilgi verdi.