Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Adeta tüm vücudu tamir ediyor! Tam bir gençlik iksiri...

KAN DAMARLARININ GEVŞEMESİNİ SAĞLIYOR

Yapılan çalışmalar, nitrik oksitin, kan basıncını düşürerek kalbi koruduğunu göstermiştir. Bir diğer işlevi ise, trombositleri daha az yapışkan hale getirerek pıhtı oluşturmasını engellemesidir. Zengin ıspanak ve pancardan hazırlanacak taze sebze suyu, trombositlerin yapışmasını önleyen bir iksirdir. Bir orta boy taze pancar, bir büyük kase taze ıspanak yapraklarını, katı meyve sıkacağından geçirin. İçine bir silme çay kaşığı zerdeçal, yarım silme çay kaşığı tane çekilmiş karabiber ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek haftada üç kere tüketin. Böylece pıhtı oluşumu önlenebilir.



EGZERSİZ PERFORMANSINI YÜKSELTİYOR

The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness dergisinde yayınlanan çalışmaya göre fiziksel aktivite ile nitrik oksit arasında ilişki olduğu gözlemlenmiş. Spor performansını iyileştirdiği, spor sonrası toparlanmayı desteklediği ve sporcunun sağlığına fayda sağladığı açıkça görülmüştür.