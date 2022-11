Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Beslenmedeki bu hata karaciğeri bitiriyor! Kronik iltihaplanmaya neden oluyor

DÜŞÜK FODMAP DİYETİ SEMPTOMLARI AZALTIYOR

SIBO semptomlarının birincil tedavisi antibiyotiklerdir; fakat güncel çalışmalar, doğru beslenmenin aşırı bakteri üremesini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle düşük FODMAP diyeti önem kazanıyor.

Düşük FODMAP, aslında üç aşamalı bir eliminasyon diyetidir. İlk olarak, yüksek FODMAP içeren yiyecekleri beslenmeden çıkartılır. Ardından, hangi besinlerin semptom yarattığını görmek için onları yavaşça yeniden beslenme planına dahil edilir. Semptomlara neden olan yiyecekleri belirledikten sonra, bu besinlerden kaçınabilir veya sınırlandırabilirsiniz. Diyetin eliminasyon kısmı iki-altı hafta süresince uygulanabilir, daha sonra her üç günde bir, herhangi bir belirtiye neden olup olmadığını görmek için diyetinize birer birer yüksek FODMAP içeren yiyeceği ekleyebilirsiniz. Süt, yoğurt, tahıl, ekmek ve kraker gibi buğday bazlı besinler, fasulye, mercimek, enginar, kuşkonmaz, soğan ve sarımsak gibi bazı sebzeler elma, kiraz, armut ve şeftali gibi bazı meyveler yüksek FODMAP içeren besinlerdir. Yumurta, et, badem sütü, pirinç, kinoa ve yulaf gibi tahıllar, patlıcan, patates, domates, salatalık ve kabak gibi sebzeler, üzüm, portakal, çilek, yaban mersini ve ananas gibi meyveler ise düşük FODMAP içerir.

ÖNEMLİ NOT: Düşük FODMAP diyeti uygularken bazı sebze ve baklagiller beslenme planından çıkarıldığı için lif tüketimi yetersiz kalabiliyor. Yeterli lif tüketimi açısından diğer sebze meyvelerden faydalanmanız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Lif tüketiminin bağırsak sağlığına birçok fayda sağladığını unutmayın.