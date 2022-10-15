Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bu besin karaciğeri yeniliyor! Hücre hasarını bitiren o besin...

Vücut dengesini sağlayan en önemli organlardan biri karaciğer... Onda meydana gelen küçük bir rahatsızlık pek çok olumsuzluğu tetikleyebiliyor. Karaciğer dostu besinleri tanıyarak ve tüketerek sağlığınıza daha iyi bakabilirsiniz...

Selahattin DÖNMEZ Giriş Tarihi: 15.10.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 10:48 PAYLAŞ ABONE OL

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin, kan dolaşımında ve bazı maddelerin vücudumuzda zararsız hale gelecek forma çevrilmesinde önemli rolü var. Protein sentezi, karbonhidratların depolanması, D vitaminin aktif hale gelmesi, demirin ferritin olarak depolanması gibi birçok önemli fonksiyondan sorumludur. Bu yüzden karaciğerle ilgili herhangi bir hastalıkta, bu hayati metabolik fonksiyonların birçoğunda aksaklıklar meydana gelebiliyor. Sağlıksız beslenme koşulları, kötü yaşam tarzı, bazı ilaçlar karaciğeri olumsuz etkiliyor. Karaciğerimizin ve dolayısıyla vücudumuzun sağlığını korumak için toksinlerden uzaklaşmak ve karaciğeri yenilemek önemli. Bu hafta son bilimsel bilgiler ışığında sizlere anlatacağım beş doğal besinle karaciğerdeki minimal hasarları yok etmek oldukça kolay.



DEVE DİKENİ HÜCRELERİ YENİLİYOR: Deve dikeni, faydaları ile Orta Çağ'dan bu yana şifalı bitkiler literatüründe kendisine yer bulmuş ve yüzyıllardır karaciğer hastalıkları tedavisinde doğal bitkisel ilaç olarak güvenle kullanılmıştır. Eski dönemlerde anne sütünü arttırmak için kullanıldığı bilinen deve dikeni, aslen karaciğere iyi geldiği için bu alanda kullanılmaya başlanmıştır. Safra kesesine de iyi gelen bu bitki ayrıca mantar zehirlenmeleri, yılan sokması, böcek ısırıklarının tedavisinde de kullanılmıştır. Yoğun olarak Akdeniz bölgesinde yetişir, sulak alanların çevresinde ve yüksek kesimlerde kolayca bulunabilmektedir. Deve dikeninin etken maddesi olan silymarin, çoğunlukla flavonolignanlar, taksifolin, quercetin gibi flavonoidler ve polifenolik maddeler olarak tanımlanan ve antioksidan özellik gösteren biyoaktif bileşiklerden oldukça zengindir. Bazı kimyasalların karsinojenik etkilerini engelleyerek vücudu toksinlere karşı korur, LDL ve kolesterol düzeylerini düşürür, ultraviyole ışınların tetiklediği oksidatif stres, inflamasyon, DNA hasarı gibi tehlikeli etkileri azaltır. Kemoterapi sırasında karaciğer hücrelerini koruyabilir ve kemoterapide kullanılan bazı ilaçların gücünü arttırabilir. Bir su bardağı suya bir çay kaşığı deve dikeni tohumunu koyun ve 10 dakika dinlendirip süzdükten sonra tüketin.