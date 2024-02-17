Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Diyabetten korunmanın anahtarı! Karbonhidrat tüketirken...





Beyaz ekmek, beyaz pirinç, havuç, patates gibi besinlerin glisemik indeksi yüksektir. Tam tahıl ekmeği, kuru baklagiller, süt, yoğurt ve birçok meyvenin glisemik indeksi düşüktür. Diyabetli bireyler, glisemik indeksi yüksek olan besinleri daha az ve seyrek; glisemik indeksi düşük olan besinleri daha sık tüketmelidir.



Ancak glisemik indeksin önemli bir zayıf noktası vardır! Daha önce de bahsettiğim gibi glisemik indeks, 50 gram karbonhidrat içeren besinlere ait değerleri verir. Oysaki birey, o besini 50 gram değil daha az karbonhidrat içeren ölçülerde tüketebilir. Bu yüzden karbonhidrat içeren bir besinin yenilen miktarının kan şekerine etkisini gösteren "glisemik yük (GY)" kavramı daha önemlidir. Genel olarak posa içeriği yüksek olan besinlerin Gİ ve GY'si düşüktür. Bir besinin Gİ'si yüksek olsa bile tüketilen miktarı az olduğunda GY'si düşük olabilir. Örneğin; 50 gr karbonhidrat içeren 8 adet havucun Gİ'si yüksek olmasına rağmen, 7 gr karbonhidrat içeren 1 adet havuç yenildiğinde oluşan GY düşüktür.

Günümüzde hala birçok besinin glisemik indeks ve glisemik yük değerleri bilinmemektedir. Ancak; karbonhidrat seçimi ve miktarında sadece glisemik indeksin değil glisemik yükün de dikkate alınması çok daha doğrudur.