Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı! Gizemli hastalık: Geçirgen bağırsak sendromu



STRESTEN UZAK DURUN: Stres geçirgen bağırsak sendromu dahil olmak üzere birçok gastrointestinal hastalığın gelişmesine katkıda bulunan önemli bir faktördür. Stresi azaltmak için düzenli olarak egzersiz yapmak, uyku düzenine dikkat etmek, müzik dinlemek, sigara kullanımı söz konusu ise bu alışkanlığı bırakmak geçirgen bağırsak sendromu tedavisinde oldukça etkili olabilir.

GLUTAMİN YARARLI OLABİLİR: Hem bağışıklık sistemi için hem de bağırsak sağlığı için kritik bir rol oynayan aminoasitlerden biri olan glutamin, geçirgen bağırsak sendromunun tedavisine yardımcı oluyor. Çünkü bağırsağın koruyucu tabakasını oluşturan epitel doku, enerji ihtiyacını glutaminden sağlıyor ve bağırsak bariyerinin onarılmasına yardımcı oluyor. Yumurta, kırmızı et, süt, balık, kırmızı lahana, maydanoz, fındık gibi besinler iyi birer glutamin kaynağı olmasından dolayı bağırsaklarınızı korumanız için beslenmenizde daha sık yer vermeniz gerekiyor.

RAFİNE TAHIL VE ŞEKERİ KESİN: Şekerler, saflaştırılmış tahıllar ve fruktozdan zengin mısır şurubu içeren tüm paket yiyeceklerin düzenli tüketimi bağırsak duvarının bariyer fonksiyonuna zarar verdiği düşünülmektedir. Özellikle bağırsak duvar yüzeyindeki mukus tabakasının incelmesini sağlayarak zararlı mikropların bağırsağa, bağırsaklardaki dışkı ile atılması gereken toksinlerin dolaşıma sızmasını tetikleyebilmektedir.

LİFTEN ZENGİN BESLENİN: Lifli besinler mideden sonra bağırsaklara geldiğinde ya sindirim işlemi ya da fermantasyona uğrarlar. Çoğunlukla fermantasyon olayı bağırsaklarda gerçekleşir ve kısa zincirli yağ asitleri üretimini arttırırlar. Bu durum bağırsağın yüzeyini saran yapışkanımsı koruyucu tabakanın kuvvetlenmesinde etkili olur. Yulaf, baklagiller, taze sebzeler, taze ve kuru meyveler, kuru yemişler mükemmel lif kaynakları olduğu için sağlıklı beslenmede mutlaka bulundurulmalıdır.