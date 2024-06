Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez uyardı: "Günde fazladan 25 kalori almak obez olmanıza neden olabilir!"

SAĞLIĞINIZ İÇİN 7 HAP BİLGİ

1- Fazla kilolarınızı vererek diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve kanser hastalıklarına yakalanma riskinizi azaltacağınızı unutmayın. Her 5 kg fazlalıktan kurtulmak kronik hastalıklara yakalanma şansınızı yüzde 30 azaltır.

2- Her gün en az 7 saat düzenli uyku; kalp krizi, depresyon ve kanser riski ortadan kalkıyor; bunu aklınızdan çıkarmayın.

3- Her gün yürüyüş ve nefes egzersizleri yaparsanız kortizol hormonu seviyenizi düşürür, anksiyetenizi dindirirsiniz. Düzenli yürüyüş yaptığınızda kolon kanserine karşı bedeninizi yüzde 90 kadar korursunuz. Burnunuzdan derin nefes alıp akciğerleriniz tamamen boşalana kadar ağızdan nefes verirseniz kalp hıznızı düşürür sakinleşirsiniz.

4- Yürüyüş temponuzu artırdığınızda hem diyabet riskiniz azalır hem de bel basen yağlarınız erir bacaklarınız incelir. Yürüyüşleriniz sık ve uzun olsun. Günlük yürüyüşleri 30 dakikadan 40 dakikaya çıkarmak diyabetten yüzde 20 koruma sağlarken haftada en az dört kere en az 60 dakika yürüyüş sizi yüzde 50 kadar diyabetten koruyacak etki sağlar.

5- Gece uykuya dalarken telefon, bilgisayar, tablet gibi mavi ışık kaynaklarına bakmak melatonin hormonu salınımını dolayısıyla sirkadiyen ritmi bozar, metabolik hastalık oluşumu artar. Gece yatmadan bir saat önce mavi ışığa paydos edin.

6- Beyaz ekmek, yüksek ısıda pişirilmiş etler, fazla kilo, alkol hareketsiz yaşam kalın bağırsak kanserinin ana nedenleridir. Bu dörtlüden uzak durun.

7- Sabah kahvesi enerji artırır, zihinsel rahatlama sağlar, kortizolü etkilemez, depresyondan korur, karaciğeri yeniler, kalın bağırsak ve karaciğer kanseri riskini azaltır. Güne kahveyle başlayabilirsiniz.