Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez uyardı: "Günde fazladan 25 kalori almak obez olmanıza neden olabilir!"

ENDOKRİN SEBEPLER OBEZİTEYE GÖTÜRÜR Obezitenin gelişmesinde yeme ve çevresel faktörler birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Bireyi obez yapan temel sebep çoğunlukla yanlış beslenmedir. Ancak endokrin nedenler de obeziteye katkı sağlar. Bireyde hipotalamusun zedelenmesi veya hipotalamusta tümörlerin bulunması doyma hissinin ortadan kalmasına neden olur ve bireyin sürekli yemesini tetikler. Bu bireyler çok kısa sürede anormal kilo alarak obezite hastalığının pençesine düşerler. Cushing sendromu, hipotiroidi, hipogonadizm, büyüme hormonu eksikliği ve polikistik yumurtalık sendromu gibi hastalıklar bireyi şişmanlatır. Bu sebeple obezitenin temel nedeninin ayrışması için endokrinolojik muayene tedavinin sağlıklı ilerlemesi açısından oldukça önemlidir.

ZAYIFLAMANIN ANAYASASI TOK KALARAK KİLO VERMEKTİR Obezite geliştikten sonra bireye özgü gelişen tat zevkini yasaklarla terbiye etmek imkansızdır. Bu sebeplerle haşlama tavuk, ızgara sebze ve pirinç lapalarıyla yapılan diyetler sonucu belirli bir kiloya kadar inmeyi başaran kişilerde diyeti bıraktıktan sonra daha fazla kilo almayı tetiklediği bir gerçektir. Aç kalarak değil tok kalarak zayıflamak önemlidir. Aç kalarak zayıflamanın dezavantajları saymakla bitmez. Kilo vermek için kalori açığı yaratmak ve iyi aktiviteler yapmak sağlıklı zayıflamanın anayasası ise bunu iyi planlamak gerekir. Vücudun harcadığından daha az kalorili yemek ile bireyin yağ depolarından enerji kullanmasını sağlamak zayıflamaya başlanılan ilk sürelerde hafif açlık hissini yaratacaktır.





Bu normal ancak öğüne çorbayla başlamak, yemekle beraber su içmek, sağlıklı yemeğin yanında bol salata yemek hafif açlığı ortadan kaldırmada oldukça etkindir. Fakat açlık diyetleri dediğimiz durum bambaşkadır. Daha hızlı zayıflamak için günde sadece üç yumurta yemek, öğünleri elma ve yoğurtla geçiştirmek, kahvaltı yapmamak, yemek yerine sürekli kahve ile geçiştirmek, sadece haşlanmış tavuk ve yanına sebze yemek yani bir öğünde dolayısıyla bir günde doğal yiyecek gruplarından yeterince yemeden zayıflamak metabolizmayı tamamen bozar. Açlık insan vücudu için iyi bir şey değildir. Aç kalarak zayıflamanın acı sonuçları olur. Evet aç kalan kişi kilo verebilir ama hiçbir zaman ne sağlığını ne de verdiği kiloyu koruyabilir. Açlık diyetleriyle zayıflayanlarda; diürez oluşur, idrarda sodyum, potasyum gibi mineraller fazlaca atılır tansiyon düşer, verilen kilonun büyük kısmı su ve kas kaybından olur, kanda ürik asit yükselir, safra taşları oluşur, metabolizma yavaşlar, saç dökülmesi, hemen yorulma ve sinirlilik kendini gösteren en önemli sorunlardır. Bu nedenle zayıflarken öğün düzeniniz olmalı, 3 ana 1 veya 2 ara yapmalısınız. Her öğünde farklı besin gruplarından az porsiyonda doğal yiyeceklere yer vermelisiniz. Her gün taze meyve, sebze, süt ürünü ve sağlıklı hayvansal protein içeren çeşitli yiyecekleri zayıflama diyetinde ihmal etmemelisiniz. Size tavsiyem açlık diyetiyle değil dengeli düşük kalorili doğru planlanmış beslenme ile zayıflayarak sağlığınızı korumalısınız.