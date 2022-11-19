Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den mucize detoks! Haftada 3 porsiyon hem kolesterolü bitiriyor hem yağları yakıyor...

Konu kilo verme ve yağ yakma olunca hep popüler besinler konuşuluyor ama bu konuda geleneksel besinlerin de hakkını yememek lazım. İşte tam bu noktada kuru baklagillerin kilo kaybına ve kan yağları üzerine etkileriyle ilgili okuduğum araştırmaları sizinle paylaşmak istedim. Bu araştırmalarda haftada üç gün tüketilecek bir porsiyon baklagilin yağ yakımını hızlandırdığı ve alınan yağların depolanmasını engellediği böylece bel yağlarını yok ettiği görülüyor.

YETERİ KADAR TÜKETMİYORUZ



Kuru baklagiller bitkilerin kuru tohumlarıdır ve yağ içerikleri düşüktür. Kuru baklagiller; çoklu doymamış yağ asitleri, B12 dışındaki B grubu vitaminleri, E vitamini, kalsiyum, çinko, magnezyum, demir, diyet lifleri ve biyokatif bileşenlerden zengin olması sebebiyle beslenmemizde önem vermemiz gereken harika besinlerdir. Sağlıklı beslenmede 50 gram yani 4 yemek kaşığı kadar baklagil tüketimi çok önemlidir. Çünkü yüksek bitkisel protein ve diyet lifi sayesinde vücutta kalori yakımını arttırır.

Dört yemek kaşığı baklagil yaklaşık 5 gram diyet ve lifi 5-6 gram protein içerir. Kuru baklagiller ıslatma ve haşlama yani pişirme ile yapılarına ağırlıklarının iki katı kadar su çekerler. Böylece 50 gram baklagil pişince 100 grama ulaşır. Ancak ülkemizdeki tüketim miktarına baktığımızda 2017 TBSA araştırmasına göre günde 15 gram kadar baklagil tüketiyoruz. Yani hastalıklardan koruyacak miktarı maalesef yemiyoruz. Optimal öneri olarak baklagilleri haftada üç porsiyon sağlıklı beslenmemizde bulundurmamız gerekiyor.