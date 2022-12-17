Uzman diyetisyen kan şekeri dengelemenin formülünü açıkladı! Bu diyeti uygularsanız...

Diyetisyen Sena Pekşen, doğru beslenmek ile diyabetten korunmanın mümkün olduğunu söyledi. Dyt. Sena Pekşen, diyabet ve beslenme konusu hakkında bilgilendirmede bulundu. Diyetisyen Sena Pekşen, “Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Dünya genelinde her 6 saniyede 1 kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Diyabet; tedavi ve takip edilmediği takdirde, kalp krizi, inme, körlük, böbrek yetmezliği ve diyabetik ayak gibi sonuçlar doğurabilir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 17.12.2022 10:51 PAYLAŞ ABONE OL

Diyabet hakkında bilinmesi gerekenleri de açıklayan Sena Pekşen, "Diyabet, kan şekerini düzenleyen insülin hormonunun üretilememesi veya hücrelerdeki etkinliğinin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve artmış kan şekeri düzeyleri ile tespit edilen kronik bir hastalıktır. En yaygın görülen diyabet türleri Tip 1, Tip 2 diyabet ve gebelikte ortaya çıkan gestasyonel diyabettir. Tip 1 diyabet, genellikle genç yaşlarda görülen, pankreasta insülin salgılayan hücrelerin harabiyeti sonucu mutlak insülin eksikliği ile ortaya çıkan diyabettir.

Hastaların pankreasları insülin üretmediğinden, tedavi şekli ömür boyu insülin kullanımı, beslenme tedavisi ve düzenli fiziksel aktivitedir. Tip 2 diyabet, salgılanan insülin miktarı ya gerekenden azdır ya da insülin çeşitli nedenlerden dolayı gereken etkiyi gösterememektedir. Tüm diyabet vakalarının yüzde 90'ından sorumludur.