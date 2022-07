Uzm.Dyt. Selahattin Dönmez’den gaz ve şişkinliği anında kesen diyet! Sağlığınızın anahtarı bu diyette...

BESLENME KILAVUZLARI NE ÖNERİYOR?

Ülkeler farklı beslenme kültürlerine sahip olmasına rağmen hazırladıkları yönergelerin büyük çoğunluğu benzerdir. Tüm kılavuzlarda diyetin yarısından fazlası taze sebze, meyve ve tahıllardan oluşmalıdır, rafine tahıllar yerine tam tahıl tüketimi tercih edilmelidir. Bu yiyeceklere ek olarak daha düşük miktarda olacak şekilde balık, yağsız kırmızı et, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı proteinlerle ve baklagiller, kuruyemişler gibi bitkisel kaynaklı proteinlerle çeşitlendirilmelidir. İşte dünyanın farklı ülkelerinde bağırsak koruyan beslenme yöntemleri:

Suudi Arabistan: Günlük 6-11 porsiyon tam tahıl ekmek ve diğer tahıllar tüketilmeli ve beslenmenin en büyük bileşeni olmalıdır. Günlük 3-5 porsiyon sebze, 2-4 porsiyon meyve olacak şekilde diyetin ikinci en büyük bileşeni olması gerektiği bildiriliyor. Günlük 2-4 porsiyon az yağlı süt ürünleri, 2-4 porsiyon yağsız kırmızı et ve diğer et türleri tüketilmelidir. Şeker, tuz, doymuş yağdan zengin, besin değeri düşük besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.