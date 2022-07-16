Uzm.Dyt. Selahattin Dönmez’den gaz ve şişkinliği anında kesen diyet! Sağlığınızın anahtarı bu diyette...

Şüphesiz son yılların en popüler konularından biri mikrobiyota yani bağırsaklarımızda yaşayan canlı mikroorganizmalar. İkinci beyin olarak da bilinen bağırsaklarımız vücudumuzda önemli etkilere sahip. Birçok hastalığın sebebi bozulmuş bağırsak mikrobiyotası ile ilişkilendiriliyor. Yapılan çalışmalarda yediğimiz yiyeceklerin bağırsak mikrobiyotasını etkilediği kanıtlanmasıyla birlikte dünya çapındaki ulusal beslenme kılavuzları bu bilimsel buluşlardan yararlanmaya başladı. Gelin besinlerin mikrobiyatayı nasıl etkilediğine birlikte bakalım.

BESLENME KILAVUZLARI NE ÖNERİYOR? Ülkeler farklı beslenme kültürlerine sahip olmasına rağmen hazırladıkları yönergelerin büyük çoğunluğu benzerdir. Tüm kılavuzlarda diyetin yarısından fazlası taze sebze, meyve ve tahıllardan oluşmalıdır, rafine tahıllar yerine tam tahıl tüketimi tercih edilmelidir. Bu yiyeceklere ek olarak daha düşük miktarda olacak şekilde balık, yağsız kırmızı et, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı proteinlerle ve baklagiller, kuruyemişler gibi bitkisel kaynaklı proteinlerle çeşitlendirilmelidir. İşte dünyanın farklı ülkelerinde bağırsak koruyan beslenme yöntemleri: Suudi Arabistan: Günlük 6-11 porsiyon tam tahıl ekmek ve diğer tahıllar tüketilmeli ve beslenmenin en büyük bileşeni olmalıdır. Günlük 3-5 porsiyon sebze, 2-4 porsiyon meyve olacak şekilde diyetin ikinci en büyük bileşeni olması gerektiği bildiriliyor. Günlük 2-4 porsiyon az yağlı süt ürünleri, 2-4 porsiyon yağsız kırmızı et ve diğer et türleri tüketilmelidir. Şeker, tuz, doymuş yağdan zengin, besin değeri düşük besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.





Kolombiya: Günlük en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketilmeli ve diyetin 1/4'ünü oluşturmalı, tahıllar, kök ve yumru sebzeler de diyetin 1/4'ünü oluşturmalı, günlük en az 2 bardak süt ve süt ürünleri tüketilmeli, baklagiller haftada en az 2 defa, yumurta günlük olarak tüketilmeli ve paketli ürünlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.

İsveç: Günlük 500 gram sebze ve meyve tüketilmeli, kadınlar 70 g erkekler 90 g olacak şekilde tam tahıl makarna, ekmek gibi tam tahıl yiyecekler tüketmeli, az yağlı ve şekersiz süt ürünleri tüketilmeli, günlük 2 yemek kaşığı kadar kuruyemiş, haftada 2-3 kez balık ve kabuklu deniz ürünleri tüketilmeli ve haftada 500 gramdan daha az et tüketilmelidir. Şekerli ve tuzlu yiyecekler sınırlandırılmalıdır.

Almanya: Günlük en az 3 porsiyon sebze, 2 porsiyon meyve tüketilmeli ve diyetin en büyük bileşeni olmalıdır. Tam tahıl ekmek, pirinç ve un tercih edilmeli ve diyetin ikinci temel bileşeni olmalıdır. Süt ve süt ürünleri günlük olarak tüketilmeli, haftada 1-2 defa balık yenmeli, haftalık 300-600 gramdan daha az olacak şekilde et tüketilmelidir. Fazla yağlı, şekerli ve tuzlu işlenmiş besinlerden ise uzak durulmalıdır.