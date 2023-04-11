Uzman Diyetisyen Taylan Kümeli'den hayat kurtaran tavsiye: "Omega-3 deposu bu besin kalbe kalkan oluyor"

"Dengeli beslenme ile fiziksel aktiviteden zengin bir yaşam tarzı, insan hayatı boyunca vücudun iş yükü en fazla organı olan kalbi korumaya yardımcı oluyor" diyen Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, "Kalbi korumada bir kalkan görevi gören Omega-3 yağ ise sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olan balıkta yüksek oranda bulunuyor. Omega 3 açısından çok zengin bir balık türü olan ton balığı, düşük kalorisi ve insan sağlığı için en yararlı doğal protein kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Potasyum, magnezyum, çinko, selenyum, fosfor, demir gibi mineraller ve vitaminler içeren ton balığı; bu özellikleri sayesinde bağışıklığı destekliyor ve birçok hastalığa karşı koruyucu etki sağlıyor" açıklamasında bulundu.