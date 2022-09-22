Uzman Doktor Aytaç Karadağ uyardı: "Palamut balığı diye "ağır metal" tüketmeyin!" Seçerken bu ayrıntıya dikkat

Sağlıklı protein kaynakları denilince hepimizin aklına şüphesiz bitkisel proteinler, yumurta ve balık gelir. Her balık sanıldığı kadar faydalı olmadığı gibi bilakis arsenik, alüminyum, civa gibi ağır metalleri de içerebiliyor. Bu nedenle yetiştirme olmayan, yüzey balıklarını öneriyoruz. Bu mevsimde de bu ihtiyaçları karşılayan en iyi balık şu an için palamut…

"PİŞİRİKEN IZGARA YÖNTEMİNİ TERCİH EDİN"

Hızlı yüzen bir balık olduğu için bol ve sıkı kaslı bir balık olan palamut, sonbaharın ikinci yarısına doğru yağlanmaya başladığı için bilinenin aksine kızartma olarak değil ızgarada yapılması daha uygun olur. Bu sayede sıkı kas yapısına bağlı hazmı zor olan palamutu kızartarak daha da zor sindirilebilir hale getirmemek için ızgarada denemenizi tavsiye ederim.

"AĞIR METAL TEHLİKESİ AÇISINDAN DAHA GÜVENLİDİR"

Palamut, az tuzlu denizde yetiştiği için, Akdeniz, Ege Denizi gibi daha tuzlu bölgelerde yetişen balıklara göre yavan tada sahip değildir. Aynı zamanda yüzeye yakın yaşadıkları için dip balıklarındaki ağır metal tehlikesi açısından daha güvenlidir. Ayrıca çupra, levrek, somon gibi kafeslenip yetiştirilmediği için daha doğal ve sağlıklıdır. Uygun temizlenip, pişirildiği taktirde lezzetli, sağlıklı, organik, iyi bir protein ve omega 3 kaynağıdır.