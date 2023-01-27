Uzman Dr. Çetiner: Her şişen lenf bezi kanser anlamına gelmiyor

Kanser hastalıkları sıralamasında 7.sırada yer alan çocukluk çağında en sık görülen 3. Kanser olan lenfoma (lenf bezi kanseri) Lenfomanın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini vurgulayan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner lenfomanın genellikle lenf bezinin şişmesi ile ortaya çıktığını, ancak her şişen lenf bezinin kanser anlamına gelmediğini söyledi.

Prof.Dr. Çetiner "Lenf bezlerinin büyümesi, ele gelmesi ve ağrılı olması durumunda kişiler çoğunlukla 'acaba kanser mi oldum?' endişesine kapılabiliyor ama lenf bezleri viral enfeksiyonların da aralarında bulunduğu birçok nedenden dolayı büyüyebiliyor. O nedenle her lenf bezi büyümesi lenfoma anlamına gelmez. Buna karşın lenf bezlerinin büyümesi bazen de lenfomanın tek belirtisi olabildiğinden doktora gitmeyi ihmal etmemek gerekiyor." dedi.

LENFOMANIN TEDAVİSİ , TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Lenfomanın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Çetiner, lenfomanın ihmale gelmez 7 önemli belirtisi ile birlikte önemli uyarı ve önerilerde bulunarak, "Herkesin vücudunda lenf bezleri vardır, çünkü bunlar karakol gibi vücudumuzda yolunda gitmeyen işlere müdahale eden bezlerdir; vücudun diğer enfeksiyonlara veya diğer hastalıklara karşı mücadelesinde önemli rol oynarlar.Lenf bezlerindeki her şişlik ise lenf bezi kanseri yani lenfoma anlamına gelmez. Bir hastaya lenfoma tanısı konulması tek başına bir anlam ifade etmez. Çünkü lenfomanın 40'a yakın çeşidi vardır. Bunların bir kısmı çok yavaş seyirlidir ve dolayısıyla çok agresif değildir, acil tedavi gerektirmez. Bazı lenfomaları yıllarca hiç ilaç kullanmaksızın izlediğimiz oluyor. Kimi lenfomalar da sadece şişlik ile kendini belli edebilir, agresif seyirlidir ve bir an önce müdahale edilmesi gerekir. Bu nedenle lenfomaların türüne kesin karar veren patolojidir. Biyopsi olmadan ve elimizde doku tanısı olmadan lenfoma tanısını koymak imkansızdır. Lenfomaların türüne göre tanı ve tedavileri önemli farklılıklar gösterir." diyor.



LENFOMA TEDAVİ EDİLEBİLİR!

Lenfomanın günümüzde çoğunlukla tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, bu nedenle ümitsizliğe kapılmamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Çetiner, kemoterapinin halen tedavinin temelini oluşturduğunu, ancak 2000'li yılların başından itibaren hedefe yönelik tedaviler de uygulandığını söyleyerek "Hedefe yönelik, akıllı bir molekülün keşfiyle günümüzde artık kemoterapi dışı, birden çok seçenek uygulanmaktadır. Gerektiğinde kemik iliği nakli de tedavi seçenekleri arasındadır." diyor.

LENFOMADA İHMALE GELMEZ 7 BELİRTİ!

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner "Klinik bulgular genellikle lenf bezlerinin ve organ tutulumlarının bölgesine, tümörün çapına, büyüklüğüne, tümörün büyüme hızına, hastanın eşlik eden hastalıklarına ve yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterir. lenfomanın 7 önemli belirtisini şöyle sıralanır;